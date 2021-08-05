夫外遇生女報婆婆戶籍！公公葬禮小三偷渡盡孝　現世報來了

▲陳姓男子外遇張姓小三長達10餘年，2人還產下一女，期間正宮竟完全不知情。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）



記者林冠吟／台北報導

陳姓男子和徐姓女子自2000年結婚，陳男卻在2006年和張姓小三外遇，還生下一女，直到去年徐女收到張女提出對陳男的保護令開庭通知後，才讓整起事件曝光，徐女一氣之下，怒對2人提告。一審法院判小三應賠償50萬元，張姓小三不服再提上訴，主張徐女早就知情，她還曾在徐女公公過世時，帶著女兒在靈前跪拜，要求重審，不過高等法院審理，駁回其訴求，全案定讞。

陳姓男子和徐姓女子自2000年結婚，沒想到陳男在2006年外遇張姓小三，2人還因而生下一女，後由陳男辦理認領登記。直到2020年4月，徐姓人妻收到張女對陳男聲請通常保護令案件的開庭通知，質問陳男，才讓這起長達10餘年的婚外情曝光，怒對張女提告，求償50萬元。

一審法院判張女應賠償人妻50萬元，不過張女不服再提上訴。她向法院辯稱人妻早已知情，她哭訴，多年來她都為陳男操持家務，還帶陳男的母親就醫，2013年陳男的父親過世時，也曾帶著女兒一起到陳男父親的靈前行跪拜禮，更親自折元寶和蓮花座，當時陳男和徐姓人妻也都在場。

張女辯稱，2016年時她和陳男在徐女經營的工程行門口發生爭吵，事後也曾多次到工程行找陳男，徐女都知道，主張徐女超過2年才對她提告求償，時效已過，拒絕賠償，就算賠償也僅願意賠償25萬元。

高等法院審酌相關資料後發現，張女和陳男在交往期間，曾多次遭到陳男毆打，2019年12月，2人還曾擬定「分手協議書」，不過並未簽屬，直到2020年5月，張女再次被陳男毆打，聲請核發保護令才讓整起事件曝光。

陳男在法庭上對法官供稱，張女主張曾帶著女兒參加其父親的喪禮，不過當時他是以「一般友人」的身分引薦2人，帶著2人進去，家祭時也沒有讓張女進場；2人的女兒也因為陳男不敢讓老婆知道，將女兒的戶籍寄在媽媽的地址；陳男的哥哥也指出，他雖曾看過張女，不過不知道張女是弟弟的女朋友。

至於張女曾在人妻的工程行外和陳男起衝突一事，徐姓人妻指出當時確有此事，不過由於張女從未表明她和陳男的關係，因此頂多只能算是知道陳男和張女曾有過衝突，無法證明2人有逾越男女分際的交往。

高等法院審理後，認為陳男刻意隱瞞外遇，且與張女交往長達10餘年，還生下一女，造成張女的婚姻破裂，認為一審的判決並無不當，駁回張女上訴，判張女敗訴，全案定讞。

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