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18歲男無照酒駕肇逃！騎士遭撞噴「臉部變形」慘死…他拆車牌想躲

▲車禍，意外，傷害，災難，撞毀。（圖／pixabay）

▲高雄18歲男無照酒駕上路，逆向未減速撞死騎士逃逸，遭判刑3年10月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名18歲陳姓男子到KTV狂歡過後，無照酒駕行經鳥松區球場路時，逆向行駛撞上一名黃姓騎士，導致對方臉部變形、顱內出血，四肢多處骨折慘死，而陳男見狀竟肇事逃逸，被判應執行有期徒刑3年10月，日前二審判決結果出爐！

判決指出，高中肄業、從事水電學徒的18歲陳男2020年8月14日凌晨1時許，在高雄市一間KTV喝啤酒狂歡，同日凌晨4時50分許，他無照開著車沿鳥松區球場路由西往東方向行駛，行經該路段與山腳路口時，因酒勁發作竟將車開進對向車道，沒減速猛力撞上直行的黃姓機車騎士。

由於撞擊力道猛烈，機車摩擦地面時還產生火花、前車體則只剩殘骸，黃姓騎士當場被撞飛，受有顏面骨骨折併顱內出血及臉部變形，頭皮大面積撕裂傷，胸肋骨及四肢多處骨折等傷害。

陳男見狀則猛踩油門加速逃逸，事後將車停放在一處巷子內，再偷偷將車牌卸下想規避刑責。附近民眾目擊這幕，趕緊記下陳男的車牌號碼，並報警處理。

▲桃園市劉姓男子去年5月因酒後發生車禍被帶回派出所偵訊，警方要求酒測前異想天開以明星花露水漱口，未料酒測值卻超標。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男吐氣酒精濃度為每公升0.32毫克，確認為酒駕。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

警方循線於同日6時30分左右查獲陳男，經酒測後發現，陳男酒精濃度為每公升0.32毫克；至於受傷的黃姓騎士雖被緊急送醫搶救，但到院前便已失去生命跡象，不幸於同日5時53分宣告急救無效死亡。

橋頭地方法院審理後，認為案發時間點接近清晨，地點也不是車流量高的地方，黃姓騎士獲救的可能就本就不高，陳男肇事逃逸更讓黃男的生命遭受威脅，審酌他已與黃男家屬以250萬元達成和解，依照不能安全駕駛動力交通工具而致人於死罪判他有期徒刑3年2月；另依肇事致人死亡逃逸罪判刑1年4月，應執行有期徒刑3年10月。案經上訴高雄高分院遭駁回，全案仍可上訴。

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