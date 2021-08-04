X Men到台北？柯文哲約陳其邁：出來切磋醫學　高雄市府272字反擊

▲高雄市長陳其邁與台北市長柯文哲為了X men的台北足跡史槓上 。（圖／記者吳奕靖後製）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁近日公布一起「X men」群聚，稱指標個案曾到台北地區；台北市衛生局3日中午表示，活動地點、確診者和接觸者都沒北市個案，隨後同天又被高雄市府回擊，經血清學檢查結果、流行病學分析，感染源在台北地區。對此，台北市長柯文哲4日回擊，陳其邁也是唸醫學系的，希望對方出來講解、互相切磋一下，高雄市衛生局晚間9點多以272字來回應。

針對高雄市政府回擊，「X men」指標個案在高鐵台北站下車，還聯繫友人，經過血清學調查分析，感染源在台北地區，柯文哲回應，目前北市資料顯示，居住人跟地點都不是在台北市。而且「我想陳其邁也是唸醫學系的，關於他們如何經過疫調、血清學檢查、流行病學分析，判斷感染源在台北地區，我是很希望聽他出來講解給我們聽，也許同樣是醫學界，彼此可以互相切磋一下。」

▲高雄特殊交友圈關聯性 。（圖／高雄市政府）

對此，高雄市政府衛生局4日晚間9點多發出新聞稿，表示針對「指標個案」疫調，7月1日上午於左營站搭乘高鐵抵達台北站後隨即聯繫台北地區A友人，並入住台北市某飯店與不特定接觸者聚會，於第三日至新北市B友人家中並於7月4日離開南下高雄。

同時，現在高雄市將疫調資料轉疾管署，通知新北市，新北市也在接獲通知後於7月31日匡列B友人採檢並確診。針對「指標個案」血清抗體包括IgG、anti-S、anti-N檢驗結果，研判感染時間應在三週以上；基於疫調、血清學檢查結果及流行病學分析判斷感染源為台北地區。高雄市針對接觸14天以上感染者除採檢快篩及PCR之外，評估有溯源疫調必要者都會加採血清學抗體檢驗結果，以進一步釐清可能感染時序。