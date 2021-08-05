臉太長戴不下！　重慶網紅黑猩猩模仿飼養員戴口罩萌翻遊客

▲重慶黑猩猩「網紅」渝輝學飼養員戴口罩。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

大陸重慶的網紅黑猩猩「渝輝」曾因「洗衣服」的絕技登上《央視》新聞。渝輝近期在新冠肺炎防疫措施耳濡目染下，竟學起飼養員戴口罩、勤洗手的日常行為。不過，黑猩猩的臉部較長，渝輝不段嘗試戴起口罩，僅能蓋住眼睛，認真俏皮的萌樣也讓遊客笑稱，「這黑星西真成精了！」

▲渝輝熟練地使用肥皂洗手。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，影片中，黑猩猩正拿起口罩往臉上戴，但卻怎麼戴都戴不上。據了解，黑猩猩渝輝智商比同類的黑猩猩要高，有時也會在水池邊洗手，更會像模像樣地抹肥皂搓手。這些都是因為看到飼養員戴口罩打掃衛生，打掃完後還要洗手的動作。

▲黑猩猩渝輝曾因「洗衣服」絕技登上央視新聞。（圖／翻攝光明網）

這隻聰穎的黑猩猩渝輝此前曾認真看著飼養員在擦玻璃、洗抹布，產生濃厚興趣之餘，飼養員嘗試給牠一件衣服，沒想到渝輝真的開始認真地洗了起來。只見渝輝熟練地使用肥皂、手搓，不時還會用刷子刷，洗了半個小時還意猶未盡。

這段影片也讓渝輝迅速爆紅，登上《央視》新聞，被網友戲稱為「動物界的模範勞工」，園方也替牠準備豐富多樣的水果，獎勵牠的「勤奮不懈」。