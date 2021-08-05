快訊／嘉義市一診所詐領健保費上千萬　醫師及負責人被收押

▲嘉義某診所遭舉報涉嫌詐領健保費，地檢署指揮市調站、健保署南區分處進行查辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某診所涉嫌詐領健保費情資，日前由嘉義地檢署陳靜慧檢察官指揮嘉義市市調站、健保署南區小組人員偵辦，該案經專案小組查訪、蒐證後，於民國110年8月4日8時許，由專案小組持搜索票至該診所等2處所執行搜索，扣得相關物證，並傳喚黃姓、鍾姓被告2人及相關證人等，黃姓、鍾姓2被告隨後被聲押獲准。

檢察官漏夜偵訊後，察覺鍾姓被告為嘉義市某診所負責人，與該診所醫師即黃姓被告，共同基於詐領健保費犯意聯絡，自99年起，在該診所內，明知患者係按月就診慢性病患，卻以慢性病連續處方箋方式申報；又未對病患進行居家訪視，卻申報居家訪視費用等虛報點數之相關不實方法，10餘年來，換算詐領健保醫療費用高達上千萬元。

陳檢察官認黃姓被告涉犯刑法第216條、第214條、第215條之偽造文書罪嫌、第339條第1項詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，法院已裁准。

嘉義地檢署呼籲，全民健康保險制度為國家重要政策及人民重要資源，相關醫療院所均應覈實申報費用，倘有不法詐領國家經費損害民眾權益，該署定依法訴追，以維全民利益。

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