嘉檢攜手在地愛心企業送暖　200弱勢家庭受惠

▲嘉義地檢署攜手在地暖心企業援助弱勢共抗疫情 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署張曉雯檢察長有感於特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升溫，對弱勢的犯罪被害人、更生人或受保護管束人的家庭經濟、生活造成一定程度之衝擊，攜手群泰國際有限公司蔣岳哲董事長及百利國際拍賣有限公司劉曉龍董事長捐贈防疫關懷箱予財團法人犯罪被害人保護協會嘉義分會、財團法人更生保護協會嘉義分會及嘉義榮譽觀護人協進會(以下簡稱三會)，協助三會服務的弱勢家庭渡過疫情難關，21日10時在嘉義地檢署外迴廊捐贈200箱防疫關懷箱予弱勢家庭。

張曉雯在防疫期間除遵循法務部及臺灣高等檢察署的防疫指引規劃地檢署防疫工作外，仍心繫三會服務的弱勢家庭能否渡過疫情難關，因緣際會下得知嘉義當地有愛心企業家有意捐贈物資，因此邀集蔣岳哲及劉曉龍兩位董事長捐贈防疫關懷物資給三會服務的弱勢家庭。

防疫物資箱捐贈由張曉雯、更生保護會嘉義分會黃俊森主委、犯罪被害人保護協會嘉義分會林木釧主委及嘉義榮譽觀護人協進會黃國明理事長代表接受，並回贈兩位愛心企業家感謝狀，感謝他們的善行義舉。

防疫關懷箱內有口罩、酒精等防疫物資及米油鹽糖等生活用品，將由家樂福股份有限公司嘉義店直接將防疫關懷箱配送至弱勢家庭，以配合防疫政策減少人員接觸，並直接將愛心送至嘉義縣市各個角落，讓愛即時傳遞出去。

嘉義地檢署呼籲疫情嚴峻期間，民眾應配合中央流行疫情指揮中心之各項防疫措施，且勿有任何散播不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價；或不遵行各級主管機關防疫措施等情事，全民共同抗疫，守護國人健康。

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