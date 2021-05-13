嘉義檢警查獲33處大麻場植株2615株　「企業化經營」市值近10億

▲嘉義檢警扣得市價近新臺幣10億元的大麻植株2615株。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義地檢署去年分別查獲11萬包毒品咖啡包、2000多公斤毒品咖啡包副原料等案後，近日再由該署李鵬程檢察官指揮嘉義縣警察局朴子分局等司法警察機關查獲大麻栽種製造工廠，扣得市價近新臺幣(下同)10億元的大麻植株2615株，成功阻斷大麻進入通路販售。

▲查獲企業化加盟大麻栽種製造工廠記者會 展現檢、警打擊毒品犯罪成果。（圖／嘉義縣政府提供）

高等檢察署邢檢察長泰釗、嘉義縣翁縣長章梁、高等檢察署臺南檢察分署費檢察長玲玲、高等檢察署涂達人主任檢察官、內政部警政署陳署長家欽、嘉義縣警察局廖局長訓誠、嘉義市政府警察局黃局長建榮及本署張檢察長曉雯等13日下午3時許，在嘉義地檢署召開記者會，慰勞嘉勉參與專案的相關同仁外，並共同展現檢、警打擊毒品犯罪之成果。

該案源自於109年間，嘉義縣警察局朴子分局接獲情資，得知轄內有大麻製造集團，並將收成之大麻花成品運往臺北市各大夜店、飯店銷售，即報請本署李鵬程檢察官指揮偵辦，李鵬程隨即指揮相關單位組成專案小組佈線追查、蒐證。

經長期縝密蒐證後，發覺案主嫌以類加盟企業化經營模式，由主嫌向有意栽種、製造大麻的犯嫌，收取一定金額後，由主嫌提供主要技術及設備共同犯罪。李檢察官先於110年2月22日上午，指揮警政署刑事警察局第二大隊、嘉義縣警察局刑事警察大隊、朴子分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、第一分局、第二分局等專案小組成員展開收網行動，在嘉義縣市共19處進行搜索，先行扣得大麻活株1429株、乾株228株、大麻花成品15公斤及種植大麻之器具等物，經逮捕周姓、李姓、何姓被告後，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警更導入科技偵查方式，利用各種偵搜設備，進行分析、交叉比對，有效掌握其他共犯及栽種場所，進而展開全面收網行動，再逮捕主嫌即葉姓被告等13人，並就葉姓、陳姓被告2人向法院聲請羈押禁見獲准，其餘11名被告，則各以30萬元不等金額交保。

本案總計羈押5名主要犯罪成員，查獲33處大麻栽種場，查扣大麻植株2615株，大麻花成品21.7公斤、栽種大麻器具一批、供栽種大麻所用的冷氣86台、汽車3台、現金89萬9000元等物，且犯嫌均已全部到案。

本案是臺灣查緝破獲第二級毒品大麻案迄今，同案查獲最多栽種處所，同一案件查扣大麻植株數量及共犯人數最多，葉姓被告等人為圖一己私利，漠視法令禁制，汲汲於販賣毒品牟利，不僅戕害國人健康及身心發展，毒品氾濫，更滋生其他犯罪，其等行為對社會治安造成嚴重影響。鑒於網路關於施用大麻除罪化的假訊息，導致年輕族群有以施用大麻炫富之錯誤觀念，扭曲年輕人的價值觀。