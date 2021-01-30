嘉義地檢署下鄉農會宣講　呼籲農漁會選舉反賄選

▲嘉義地檢署新港鄉農會宣導反賄選。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2月21日起將分別舉行全國基層農會漁會選任人員改選及總幹事遴選工作，為杜絕暴力及金錢介入選舉，影響農會漁會選舉結果之公平性。嘉義地方檢察署於選前成立查察賄選小組，結合警、調、政風人員查賄，並結合各農漁會進行反賄選宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉，共同端正選風。

嘉義地檢署1月起巡迴嘉義縣市各農會，利用農漁會理監事會議進行反賄選宣導，由郭志明主任檢察官分別在民雄及新港農會宣講，與農漁會幹部廣泛在地意見交流，並發放反賄選紅包袋。

會中郭志明除了解析賄選態樣及刑責，「買票賣票最高判三年，暴力脅迫妨害選舉最高判五年」，並傳達檢察機關查賄的決心，希望相關人員不要心存僥倖，以身試法。現場呼籲全民共同監督，一起加入反賄選的行列，「檢舉賄選，最高獎金新臺幣兩百萬元整」、「檢舉電話：0800-024-099，撥通後請按4」，以創造乾淨選風，讓農漁會有更好的未來。

▲民雄鄉農會 宣講。（圖／記者翁伊森翻攝）

鑑於基層農漁會選舉之改選在即，嘉義地檢署積極投入選舉查察及反賄選宣導工作，與警、調、政風等機關密切合作，凝聚查察賄選與防制暴力介入選舉之共識，以團隊合作模式，共同加強情資蒐集、金流防制之資訊通報、地雷布建、防制暴力介入選舉等，並結合基層社區，由檢察官、檢事官、觀護人下鄉宣導，將反賄選之理念深入各級農漁會與民眾生活，以遏止賄選情事發生。

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