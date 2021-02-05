甜蜜感搶市！果汁摻毒品海削5.4億　首腦是議員參選人：全面通緝

▲在逃周男曾參加市議員選舉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

檢警調聯手於去年10月破獲全國最大毒咖啡地下工廠，起訴陳姓男子等集團成員11人，其中綽號「目鏡」的主嫌周秉駿在逃，專案小組查出，集團約產製362萬5千包「彩虹小惡魔毒品咖啡包」，產值達14.5億，不法獲利5.4億。檢方5日起訴向法官具體求刑8至20年徒刑，並發布追緝、全面追捕曾參加市議員選舉的主嫌周秉駿。

起訴書指出，周姓被告等人在果汁粉中加入各種毒品，以開水沖泡即可飲用，無味、無臭、還帶有果汁芳香及水果甜蜜口感，施用快速、方便、不易察覺，在酒店、KTV等場所販售，致無數的年輕人一接觸到毒品咖啡包後而無法自拔，並藉由手機等各種通訊軟體傳播，或酒店、KTV人員的介紹推銷、以及中小盤藥頭的販售，加上快速運送等方式，迅速建立流通管道。

▲嘉義地檢署破獲毒品咖啡包。（圖／記者翁伊森翻攝）

專案小組去年10月16日動員100餘名警力，同步於嘉義縣、彰化縣等7個地點進行搜索，查獲「目鏡集團販毒組織」，共扣得小惡魔包裝袋12箱共36萬包、新興毒品原料(含喵喵、一粒眠、迷幻藥等)、副原料共2000多公斤，研磨機、粉碎機、果汁機、封口機、監視器、現金12萬1000元等物。

該案由嘉義地檢署李鵬程檢察官指揮海洋委員會海巡署偵防分署雲林查緝隊、台南市政府警察局新營分局、台南市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局第一分局、嘉義縣警察局朴子分局、彰化縣警察局鹿 港分局、憲兵指揮部嘉義憲兵隊、屏東縣政府警察局恆春分局等9個單位組成專案小組密集偵辦。