好中之好！文博會花蓮館「據說考古隊」　獲德國紅點設計大獎

▲花蓮縣館─據說考古隊榮獲「德國紅點設計大獎，見證花蓮縣府重視珍貴文化資產，深受國際評審一致肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府參與「2021台灣文博會花蓮縣館─據說考古隊」策展傳出捷報，以融通五感設計概念呈現花蓮靈性，近日榮獲享譽國際、極具前瞻思維的頂尖設計大獎「德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）一「品牌與傳達設計─紅點最佳設計獎」，見證花蓮縣府重視珍貴文化資產，深受國際評審一致肯定。

今年四月花蓮縣政府以「據說考古隊」參與「2021臺灣文博會」地方館策展，展間以融通五感的設計概念呈現花蓮最靈性的一面。花蓮縣文化局長吳勁毅表示：花蓮最特殊的一項特質，是其位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界處，因為造山運動頻仍，生成台灣境內最多的高山與最深的海溝，在這綿長的縣境、劇烈起伏的地貌中，包藏最多樣的生命型態與文化表現，也成為花蓮珍貴的資產。本次花蓮縣館由「偶然設計」操刀主持，策展人曾令理表示，花蓮縣館是累積近兩年的實地田野所孕生出來的作品，其構想緣起是布農聚落的石板屋，團隊從此概念延伸出板塊的造型。主視覺裝置利用上千片廢棄的大理石板材層層堆疊打造，其質感、量體，與延伸、扭轉、挺拔的塊面，隱喻著板塊的力道，團隊希望藉此呈現花蓮美麗與悍然的一面。

縣長徐榛蔚提及，紅點設計大獎於1955年創立，每年吸引超過60個國家，近萬件作品參賽，今年評審團由全球24位專家組成，競爭十分激烈。花蓮縣館在「品牌傳達設計組」獲得「紅點最佳設計獎」(best of the best) ，該獎講究創新設計的極致，是紅點設計概念獎的頂級獎項。只有各組別當中最優秀的作品，才能得當這個年度獎項。花蓮得以地方館獲獎，更見難能可貴，讓花蓮在國際上大放光彩，也讓許多人理解花蓮更深層的靈魂。

「據說考古隊」是一個共創的平台，也有許多花蓮在地團隊的投入，「森深試務所」主持人蔡昇達協助地方文物採集，將最具花蓮代表性的物件帶到展間，引領觀眾深入理解花蓮文化的獨特性。

來自花蓮的插畫藝術家王妤璇則為展覽創作出既奇幻又唯美的壁畫，以另一種新穎的視覺重述在地流傳久遠的故事。聲音藝術家謝瀞瑩收集家鄉的地鳴、雷雨、海浪與鯨嚎聲，編織合成為展場的環境聲響。

而會場內隱隱釋出的氣息，則是富里氣味設計師潘雨晴精心煉製的「KIZA奇萊之美」，這也是全國第一款以氣味作為縣市識別標誌的產出。

除了花蓮子弟的努力，幸獲許多團隊協作支持，由「集刻互動媒體」打造石紋掃描裝置，解析每一顆七星潭卵石的前世今生，參觀民眾還可以透過掃描石紋得到籤詩，領略七星潭所給予的生命指引。「瓦豆光田」打磨出洞穴般的魔幻光線、「溫度物所」採集花蓮原生的植物，平添展場神性、粗獷的氛圍。「據說考古隊」從製作到展示都扣緊了本年度文博會的主題「數據廟」，是匯聚了眾人的信仰與堅持，才能產出優秀作品。

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