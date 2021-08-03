德艦啟程駛往亞洲　德防長：確保海上航行不受限

▲德國巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號。（圖／維基百科Antonio Galán Cees攝）



中央社記者林育立柏林2日專電

德國軍艦巴伐利亞號今天啟程前往亞洲，德國國防部長康坎鮑爾表示，此行目標是維護國際法，並確保海上航行不受限制。

德國巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號今天從北海軍港威廉港（Wilhelmshaven）出發，預計前往東非的吉布地、澳洲、關島、日本、南韓、越南、新加玻、印度等地。這是德國2002年以來第一次派軍艦到西太平洋，受到西方盟國和中國的高度關注。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）表示，德國派軍艦到印太地區，採取具體行動捍衛自己的價值，目的是確保現行的國際法受到尊重、海上航行不受限制、開放社會得到保障、貿易遵守公平規範，並表達對印太「價值夥伴」的支持。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，未來的國際秩序在印太區域決定，德國因此派艦維護建立在規則的國際秩序，與日本和澳洲進行安全對話，並參與監督對北韓制裁的聯合國任務。

馬斯強調，本次任務的目標是與夥伴一起維護國際法和印太地區的安全。

德國軍艦巡弋西太平洋和南海，進入中國的勢力範圍，勢必引起中國的不快。「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，為保持與北京對話管道暢通，德國總理梅克爾（Angela Merkel）要求這艘軍艦順道訪問上海，不過中國至今沒有點頭。

為避免惹惱中國，這艘巡防艦11月結束在日本的任務後，將刻意避開台灣海峽，經台灣東部外海南下前往越南的胡志明市。

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