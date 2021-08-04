V＆A重量作品來台！奇美博物館呈現「傳奇攝影大師」時尚大作

文／城市美學新態度

世界巡迴亞洲首站！引發全球熱烈討論的V&A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》在奇美博物館登場，眾所期待的展場內部首度曝光，不僅可以看見傳奇攝影大師蒂姆．沃克的奇幻之作，一展區一世界、充滿氛圍的情境空間同樣令人驚豔，加上聲音效果的巧妙陪襯與沃克優美動人的自述文字，讓人彷彿進入一個超現實的綺麗夢境，堪稱是最魔幻的沉浸式體驗。奇美博物館表示，有幸在疫情當下還能排除萬難順利開展，希望在防疫優先的前提下，邀請民眾一起進入這個具張力又富思想的美妙之境，感受來自倫敦原汁原味的國際一流展覽。

▲幼龍，將拍攝道具搬進展場

【必看亮點】布景道具 搬進展場 沃克心情 娓娓道來

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《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為世界頂尖藝術及設計博物館「V&A」（Victoria and Albert Museum）的重量級特展，亦是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最重要的個展，展出內容包括攝影作品、V&A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等約300件展品。備受矚目的展場內部正式亮相，此次原創展示設計由沃克合作20年的最佳伙伴修娜．希斯（Shona Heath）操刀。希斯與工作團隊在沃克拍攝過程中扮演關鍵要角，他們協助將沃克天馬行空的創意化成真實的拍攝場景，希斯更直接將搭建的布景及道具搬進展場，增添觀展的情境體驗。

▲作品：彩虹

【情境巧思】融入聲音元素 增添臨場氣氛

走到展覽入口，映入眼簾的是一道流動的彩虹，讓人好奇越過彩虹會有什麼奇妙際遇！進入展區後，除了感受目不暇給的視覺震撼，也有來自聽覺的刺激與啟發。由於蒂姆．沃克會在拍攝現場播放音樂，培養工作人員的情緒，因此，本展也融入「聲音」元素，為不同主題搭配背景音效以增加臨場感，例如「光芒」單元與教堂有關而搭配充滿宗教氣息的女聲吟唱；「珍藏與維護」能聽到織品維護人員用剪刀和機器工作的聲音；「雲朵9」出現叢林動物之聲、「永生之鄉」有蟲鳴鳥叫等。從視覺到聽覺，打造完美和諧的沉浸式體驗。此外，許多展區也播放當時拍攝過程的影片，讓民眾更了解蒂姆的創作思路。

圖文來源：奇美博物館

（完整文章請看城市美學新態度）

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