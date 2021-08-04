　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

V＆A重量作品來台！奇美博物館呈現「傳奇攝影大師」時尚大作

文／城市美學新態度

世界巡迴亞洲首站！引發全球熱烈討論的V&A超級大展《蒂姆．沃克：美妙事物》在奇美博物館登場，眾所期待的展場內部首度曝光，不僅可以看見傳奇攝影大師蒂姆．沃克的奇幻之作，一展區一世界、充滿氛圍的情境空間同樣令人驚豔，加上聲音效果的巧妙陪襯與沃克優美動人的自述文字，讓人彷彿進入一個超現實的綺麗夢境，堪稱是最魔幻的沉浸式體驗。奇美博物館表示，有幸在疫情當下還能排除萬難順利開展，希望在防疫優先的前提下，邀請民眾一起進入這個具張力又富思想的美妙之境，感受來自倫敦原汁原味的國際一流展覽。

▲幼龍，將拍攝道具搬進展場

【必看亮點】布景道具 搬進展場 沃克心情 娓娓道來

[廣告]請繼續往下閱讀...

《蒂姆．沃克：美妙事物》（Tim Walker: Wonderful Things）為世界頂尖藝術及設計博物館「V&A」（Victoria and Albert Museum）的重量級特展，亦是時尚攝影大師蒂姆．沃克生涯至今最重要的個展，展出內容包括攝影作品、V&A藏品、短片、攝影場景、道具、剪貼簿和素描等約300件展品。備受矚目的展場內部正式亮相，此次原創展示設計由沃克合作20年的最佳伙伴修娜．希斯（Shona Heath）操刀。希斯與工作團隊在沃克拍攝過程中扮演關鍵要角，他們協助將沃克天馬行空的創意化成真實的拍攝場景，希斯更直接將搭建的布景及道具搬進展場，增添觀展的情境體驗。

▲作品：彩虹

【情境巧思】融入聲音元素 增添臨場氣氛

走到展覽入口，映入眼簾的是一道流動的彩虹，讓人好奇越過彩虹會有什麼奇妙際遇！進入展區後，除了感受目不暇給的視覺震撼，也有來自聽覺的刺激與啟發。由於蒂姆．沃克會在拍攝現場播放音樂，培養工作人員的情緒，因此，本展也融入「聲音」元素，為不同主題搭配背景音效以增加臨場感，例如「光芒」單元與教堂有關而搭配充滿宗教氣息的女聲吟唱；「珍藏與維護」能聽到織品維護人員用剪刀和機器工作的聲音；「雲朵9」出現叢林動物之聲、「永生之鄉」有蟲鳴鳥叫等。從視覺到聽覺，打造完美和諧的沉浸式體驗。此外，許多展區也播放當時拍攝過程的影片，讓民眾更了解蒂姆的創作思路。

 圖文來源：奇美博物館

（完整文章請看城市美學新態度

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
快訊／新北+14「新莊最多」　侯友宜：多為某醫院、家庭兩群聚
下雨下成「黃番薯」！19縣市大雨特報　大雷雨狂轟三縣市
女記者質疑「高端」疫苗提問　陳時中動怒
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

山豬「脖子腫一圈」公開體重！　曝6個月變化...經紀人：一碰有波浪

台版小長城！高雄休閒健行步道推薦　漫步「情之橋」俯瞰遼闊景緻

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

KS運彩分析／東奧男籃法國VS斯洛維尼亞　看好斯國獲勝

快訊／2天前上山接水管失蹤　高雄男遭沖3公里外美濃湖喪命

快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　市府重罰欣中瓦斯30萬

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

太罕見！巨人隊捕手用面罩蓋球違規　直呼：好愚蠢！好糗

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

候船室化身「看海美術館」

候船室化身「看海美術館」

春江獸月夜-阿咧特展將於 看海美術館 展出，這裡的前身是屏東海口港的候船室，經過2年的修整，華麗轉身成為全新藝術空間。春江獸月夜-阿咧特展為看海美術館的開幕首展，在此展中，戶外將展出14米高的怪獸氣球，名為『春江』

攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅

攝影大師蒂姆．沃克奇幻時尚之旅

士檢認購更生人畫作　藉藝術拉近心與心距離

士檢認購更生人畫作　藉藝術拉近心與心距離

凝聚日本設計精髓的東奧聖火台

凝聚日本設計精髓的東奧聖火台

保時捷電動MPV概念車內裝曝光

保時捷電動MPV概念車內裝曝光

關鍵字：

奇美博物館 美妙事物 展覽 V&A 藝術 設計

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面