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要求外送員送3樓被拒　她怒刪APP「不想爬樓梯就說」！遭網轟爆

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送,顯圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送示意圖。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情期間，多數人叫外送都會選擇「無接觸取餐」，一名女網友表示，家住在3樓，因此請外送員送上樓，但卻以「避免接觸」被拒絕，請她下樓領取，她認為外送員只是不想爬樓梯，所以隨便找一個理由塘塞，氣到卸載該APP。對此，不少網友罵翻，「還好你卸載了 ，不然更多外送員可憐」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，叫外送等了1小時，為了避免接觸，外送員請她下樓取餐，這一句話讓她瞬間火大，「外送員不想爬樓梯就直說麻，何必拐彎抹角的說因為公司規定，公司規定的話，應該在我們點餐前就要公告給我們看，不是嗎？」最後外送員堅持不送上樓，官方客服也直接取消訂單，她氣到直接卸載APP。

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她表示，之前用信用卡付款，外送員都會把餐點掛在門把上就走了，「掛在門把上，我是要怎麼開門拿東西，我一開門，看到我的東西掉到地上，心裡就很不爽」，因此後來都選擇現金付款，並請外送員送上樓，「而且我不是住4樓5樓的，住3樓而已，有過份嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO認為外送員只是不想爬樓梯。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文一出，遭到許多網友砲轟，「都幫忙買了，下個樓而已也不願意」、「你也知道3樓而已喔，給我下樓」、「你的鄰居有同意外人進入公寓、大樓嗎」、「真替外送員感到高興，澳洲客人-1」、「我都提早出去等，不必把自己當那麼尊貴」、「要抱怨就自己出去買」。

也有網友給出建議，「我本身也是外送員，也都會叫外送，如果真的遇到這種掛門上，其實您為何不換個方式，門口放個箱子或者凳子之類的，是不是就可以避免這類問題」。

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