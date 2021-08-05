安心迎開學！花蓮中等學校教職員工疫苗接種全面開打

▲花蓮高級中等學校教職員工4日全面接種新冠疫苗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應新冠肺炎公費疫苗施打順序納入第七類維持國家安全及社會機能正常運作人員，繼幼兒園、國小及國中已安排施打疫苗，花蓮縣4日針對高級中等學校教職員工專案接種疫苗，包括外縣市教師選擇於花蓮縣施打者，採分時段、分流方式進行施打。

縣長徐榛蔚當天上午在教育處長饒忠及衛生局長朱家祥陪同下前往視察施打情況，除關心第一線醫護人員的辛勞，更再次呼籲中央盡速購足國際認證的疫苗，勿再使人民處於恐懼、害怕的心情面對生活。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往關心第一線醫護人員的辛勞，再次呼籲中央盡速購足國際認證的疫苗，勿再使人民處於恐懼、害怕的生活。

徐榛蔚致詞提到，歷經波折，終於在今日讓花蓮縣高中教職員施打疫苗了，感謝門諾醫院醫療團隊悉心為老師們施打疫苗，花蓮縣政府教育處在先前早已針對國中小及幼兒園所教職員完整造冊，也不斷向中央政府積極爭取高中教職員專案接種疫苗，如今國中小及幼兒園所教職員已施打完畢，高中教職員也在今日安排專案接種，面對即將開學的八、九月份，相信所有家長都能稍稍鬆一口氣，然疫情發展仍不可輕忽，國人及各個民間團體都盼望疫苗能盡快購足，因此再次呼籲中央政府盡快購足國際認證的疫苗，讓國人免於恐懼、恢復以往生活。

4日於國立花蓮高級中學體育館、台北榮民總醫院鳳林分院及台北榮民總醫院玉里分院進行。花蓮縣政府教育處已排定採分區、分時段、分流方式至接種地點施打疫苗，將由造冊學校通知名冊內的教職員工攜帶身份證、健保卡至指定場域，經核對確認後即可施打，無須另外預約。

經統計，本階段施打對象為高級中等學校教職員工1070人，並由台灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、台北榮民總醫院玉里分院等醫護接種團隊人員協助前述人員施打疫苗。

花蓮縣政府提醒，目前教育人員專案疫苗造冊配送與「COVID-19 公費疫苗預約平台」為雙軌併行，亦即專案疫苗造冊之老師，也可自行上網疫苗預約登記，不會影響專案疫苗造冊權益。為避免群聚，也規劃施打地點朝多點展開，以提高施打效率，請接獲施打通知的師長，儘速前往指定地點（如學校、地方醫療院所）施打，以利於開學前提升其保護力。

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