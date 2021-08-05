打完疫苗就無敵？有人開始「不戴口罩」她怒了　網：同事早就不戴

▲在外還是都要戴口罩，保護自己與他人。（圖／記者劉亮亨攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然疫情降為二級警戒，但整體局勢尚未穩定，基本的防疫措施不能少，在住家以外的場所一律要戴口罩，不過有網友觀察到，近日有些人防疫標準越來越寬鬆，甚至連口罩都懶得戴，「你們周遭有人開始不戴口罩了嗎？」

原PO在PTT表示，她發現最近路上有人開始不戴口罩，而且還不只一人，昨天就撞見一名阿伯不戴口罩要去超商買菸，「櫃台妹妹應該很怕」，她自己也下意識壓緊臉上口罩，加快腳步離開，結果快走到家門口時，「迎面一個阿伯又給我無罩走過來」，害她簡直一刻都不敢鬆懈，面對部分民眾不夠謹慎的防疫態度，實在感到很擔心又憤怒。

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網友指出，人口較稀少的偏鄉地區確實有人已經不戴口罩，但這仍算特例，多數人都還是乖乖遵守規定，「鄉下真的很多沒戴，還有打藍球的XD」、「最氣是抽菸的，之前還會躲著，現在光明正大」、「同事早就不戴了 (還有同事發燒不回家)」、「公園超多老人家都沒戴了，直接吃東西」、「為啥我台北沒遇到不戴的，天天去外面上班欸」、「沒有欸我附近都還是很認真戴」。

▲打疫苗還是可能確診，只是不會變重症。（圖／達志影像／美聯社）



也有人提到，有些人會有個錯誤心態，以為打完疫苗就不會染疫，所以開始不戴口罩，事實上打疫苗還是有可能確診或傳染給其他人，疫苗只是降低染疫風險，即使真的感染了也不至於惡化成重症。網友留言，「以為打了疫苗不戴口罩就萬事如意，要不要看看美國多慘」、「打疫苗不會重症但是會傳染給別人啊」、「打疫苗還是會感染啊，衰的是周遭的人，反正我是戴好戴滿。」