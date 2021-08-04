游泳池業者求解封！陳時中鬆口：會從不開放名單拿掉

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣7/26降級，但游泳池等場所仍不開放，不少民眾呼籲「選手有訓練需求」，指揮中心要研擬放寬。對此，指揮官陳時中表示，今天有跟相關代表討論，基本上會從不開放名單把游泳池拿掉，但希望要把指引定清楚，要有平時整備跟應變措施。

針對游泳池不開放，雙北游泳池業者日前至疾管署前抗議，認為紓困補助於事無補，請求政府盡速開放泳池，留給教練與業者一條生路；也有家長透露因為不開放游泳池，孩子無法下水訓練，體育班甄試也被迫中斷，嚴重影響孩子升學與生活。

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台灣游泳池事業協會理事長黃正昌表示，自5月本土疫情爆發以來，游泳池被迫停館，即使近期疫情趨緩，泳池仍不能解封，泳池業者與教練都失去收入。他透露，過去暑假每位游泳教練可月入10至20萬，淡季時則月入2至3萬，可依靠暑期收入平衡整年生計。但他也痛批，今年暑期若無收入，政府單次紓困補助1至4萬根本於事無補。

對此，陳時中表示，泳池開放部分，今天早上跟教育部相關代表做了討論，基本上認為選手訓練這部分，因為有相當完整計畫，培訓選手計畫應該要盡速進行。

至於一般游泳池要不要開，陳時中說，基本上會從不開放名單把游泳池拿掉，希望把指引定清楚，要做好相關人流管制、實名制，也要做分時段開放，定期分時段做完整消毒，現在正在請他們跟教育部訂相關指引，合乎指引就能開放，也要報到地方。