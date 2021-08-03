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新光三越「卡利HIGH」回饋最高16%　遠百國際精品滿萬送千

▲解封百貨回饋。（圖／各業者提供）

▲新光三越推解封後首檔期，消費累積滿萬就有回饋，今年還特別納入自家網購平台。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雙北今（8／3）開放餐飲內用，信義區百貨周邊人潮較疫情期間增加5成，新光三越宣布8／5推出「新生活卡利HIGH」活動，25天期間消費累積滿1萬元，就有4%至7%不等回饋，如使用特定聯名卡，最高回饋率可到16%，從精品到餐飲大大小小消費都可累計；遠百則推出年中慶，國際精品單筆消費滿萬直接送1,000元抵用券。

疫情趨緩緩步解封，悶了2個月的業者，也趁疫情降級、消費者心情較不緊繃時推優惠搶業績，新光三越8／5至8／29連續25天，號召會員持指定信用卡累積消費，滿1萬元回饋4%、滿6萬元回饋5%、滿20萬元回饋6%抵用券；使用skm pay綁定11大指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元再加碼1%，可享最高7%回饋，對比去年作法，今年更納入電商平台skm online消費累積，準備搶解封、父親節、情人節與奧運商機。

遠百也在8／22前推出年中慶檔期優惠，百貨服飾當日累計滿5,000元送500元抵用券；保健器材當日單筆滿5,000元送500元抵用券；大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；女用品、女裝當日單筆滿6,800元加送100元抵用券；男裝、童裝、家用當日單筆滿6,800元加送100元抵用券。

另針對國際精品再加碼，8／9前遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、高雄大遠百，均推當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券。

環球購物中心Global Mall「88集氣 百FUN百送」回饋，8／8前持GMpay綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿2,000元送200元電子商品禮券；當日單筆消費滿888元贈iMall會員點數100點；首次加入APP會員送100元電子商品禮券。

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