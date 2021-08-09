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鬼月注意！命理師警告「病符星未離開」：疫情恐有回馬槍

▲▼拜拜,祈福,開工,祭祖,拈香,祭拜,祭祀,拜神,謝天,儀式,信仰。（圖／記者周宸亘攝）

▲今年農曆7月1日鬼門恰逢父親節，非常特殊。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者高琳景／綜合報導

今年農曆7月1日鬼門開恰逢88父親節，許多傳言因此出籠，甚至Line群組瘋傳「父親節當天不要說祝福的話，也不要買蛋糕」的訊息。對此，民俗專家廖美然指出「是一種謠傳並不可信」，並示警從國曆8月7日至9月20日這段期間恐是多事之秋，因「病符星」未離開，疫情恐怕有「回馬槍」的可能。

知名命理專家廖美然昨（8）日在臉書，以提醒鬼月的「重大注意事項」為題發文，表示日前Line群組瘋傳的謠言，認為應該是一種謠傳並不可信，並直呼「這是兩回事，不能因為農曆7月初1，而不對爸爸表達兒女對他的愛及心意，農曆七月也是孝親月，我們更應該要孝順父母長輩才是。」

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廖美然還特別提醒國曆8月7至9月20日是「多事之秋」，因病符星、耗損星未離開，接著又進入空亡星、死符及驛馬煞星，在這段期間恐怕有「嚴重車禍、較大槍擊事件或股票買賣投資詐騙」，提醒民眾出入要注意安全行車平安；另外有股票或買賣投資的朋友，此月須謹慎投資虧損並防投資詐騙。

在天災方面，廖美然指出煞南剋東刑北的月令，恐有較大地震、雨中雷電、嚴重火災、火燒車和山林火災，或是更大的水患、山崩地裂、豪大雨和海水倒灌。最後她也提及，「病符星在此月恐怕是表面平和，但卻不預警的疫情再回襲，所以防疫一定不鬆懈。」

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