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「3生肖」快買威力彩！獎金上看13億　命理師曝「做1事」：錢淹到家門

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲人生的事很難說，一張威力彩可能就讓你財富自由，每天睡到自然醒。（圖／記者許力方攝）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連槓37期，今（9）日頭獎上看13億，如1注獨得，單注獎金將成為今年最高。命理專家湯鎮瑋表示，本週「3生肖」財神降臨，在求財方面會特別順心，加上如果多行善回饋社會累積福德，好運會更加旺盛。

湯鎮瑋在YouTube頻道「湯鎮瑋老師」分享，本週（8月9日至8月15日）12生肖運勢當中，生肖「豬、兔、羊」有財神降臨，在求財方面特別順心：

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★★★★猴、鼠、龍（職場鴻運，勇往直前）

本週在事業方面表現很突出，要記得勇往直前，有時遇到障礙跟難關都是在考驗你的實力。若遇到很煩或棘手的問題，只要有信心，都可以逢凶化吉、迎刃而解，把你的信心展現出來，讓實力備受肯定給別人看見。

★蛇、雞、牛（煞多吉少，隨遇而安）

本週會覺得有很多困難和阻礙，是無法預料、控制的突發狀況。人生確實無常，所以要記得隨遇而安，不管遇到什麼樣的困難或阻礙都沒關係，只要內心不要去抗拒或者不接受，隨著因緣而走，你會發現「人生就是一個修行」。

★★★虎、馬、狗（拓展人脈，人緣佳美）

本週非常適合去拓展人脈，從你的工作當中，多和客戶、同事廣結善緣，可以從他們身上學到很多你想改變的東西。若需要他人的幫助，不要羞於開口、愛面子，反而會讓事情越演愈烈而無法解決。

★★★★★豬、兔、羊（財神降臨，錢進家門）

本週在求財方面特別順心，不管大財、小財，只要有進財的機會，都別忘了行善佈施、回饋社會，這樣累積福德會讓你之後賺錢的無形好運更加旺盛。

▲▼本週（8月9日至8月15日）12生肖運勢。（圖／翻攝自YouTube／湯鎮瑋老師）

▲本週豬、兔、羊在求財方面特別順心。（圖／翻攝自YouTube／湯鎮瑋老師）

最後，湯鎮瑋總結本週最佳財運為生肖「豬」，可多把握好運氣來努力拼一下。事業運最旺生肖為「猴」，這禮拜會感到環境的變動或勞碌，但事業上帶來的成就感會讓你很開心。桃花運最旺為生肖「狗」，會遇到你最忠實的伴侶或開心的人事物，幫助你度過難關，讓你心想事成。

▼【生肖運勢(8/9-8/15)】（影片來自YouTube－湯鎮瑋老師頻道，如遭移除敬請見諒）

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