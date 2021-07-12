WFH更要有儀式！五星飯店侍酒師分享「宅微醺」小撇步

▲「宅微醺」正夯！專業侍酒師教你在家喝出儀式感。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者胡至欣／採訪報導

居家防疫少出門，宅也要宅得有品味！尤其對於喜歡小酌的人來說，喝一杯的時間，更是營造生活儀式感的一環。現任台北西華飯店餐飲部經理的楊凱琅，不藏私分享他的「宅微醺」小撇步，讓葡萄酒愛好者在家也能喝得時尚。

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▲現任台北西華飯店餐飲部經理的楊凱琅(右)。（圖／楊凱瑯提供）

醉翁之意不在酒，在家喝酒更愜意

「我提倡理性飲酒，但不否認在家喝酒是一件很自在、放鬆、舒服的事」，楊凱琅認為在家喝酒沒有Dress Code、不必刻意穿搭，也不用煩惱下一道菜要搭哪杯酒，更不怕被周遭的人為因素打擾，可以大剌剌地坐在沙發上，把燈關小、打開音響，慢慢享受每一口酒的香氣與變化。

▲在家喝酒不用在意外界眼光，更輕鬆自在。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

最能增加喝酒氣氛的元素：人

至於現代人追求儀式感，如何才能讓「在家喝酒」的心情、氣氛都up up？楊凱瑯笑說：「跟聊得來的朋友或另一半在家喝酒是最chill的一件事！」但他也強調，基本條件「一定要有乾淨的酒杯」，因為杯子的清潔度會影響到葡萄酒的風味，而這個關鍵卻常常被人忽略。

另外，舒適的空間、不會吵到鄰居的音樂和一盞氣氛燈，都是加分小撇步，或是幫自己添購一張舒適的地墊，再擺上一張茶几也是不錯的選擇，但「千萬不要點香氛」，因為它會扼殺葡萄酒的美味。

▲質地柔軟的新鮮起司搭配清爽的白酒、香檳或氣泡酒都適合。（圖／楊凱瑯提供）

餐酒搭配=結婚

「餐酒搭配」原文Mariage在法語中意指「結婚」，意旨飲品跟食材的組合搭檔合適、平衡、美妙甚至驚喜。

事實上，巧妙的餐酒搭配也是喝出品味的一大關鍵，而第一步就是「避免非必要的衝突！」楊凱瑯表示，先撇除掉有些衝突碰撞出的火花是美好的，一般來說，搭配清爽海鮮或勁辣的川菜、泰式料理等，都應避免單寧重且帶有橡木桶味的紅酒。

若想搭配口味較重的食物，以台式家庭料理來說，像是滷白菜、白斬雞、紅燒豆腐、花生滷豬腳、煎豬乾、菜補蛋、台式香腸、三杯中捲(雞)等，就可以選擇薄酒萊產區的紅酒(Beaujolais)，因單寧低、酸度高、酒精度低、口感柔順，且帶有濃郁的深色水果香，可說是淺顯易懂、百搭不敗的酒款。

除此之外，Cheese也是最容易且最快上桌的下酒小點，不過不同於大多數人認為「喝紅酒配起司」，他則推薦用清爽的白酒、香檳、氣泡酒搭配起司，尤其是質地柔軟的新鮮起司。

針對三級警戒期間，不少民眾習慣點飯店、餐廳或餐酒館的外送外帶，他認為「大多數人的家，能存放的酒款有限，最好先開好酒單，再決定搭配的菜點」，只要掌握上述原則，就能減少失敗，並且在家享受有樂趣的餐酒搭配。

▲醒酒的作用在於給與葡萄酒更美妙的姿態與增添視覺享受。（圖／楊凱瑯提供）

讓優秀的葡萄酒增添姿采，為豐富的饗宴增添視覺享受

「使用醒酒器讓葡萄酒與空氣適度接觸，為酒液注入氧氣，能使單寧變得更加柔和並釋放迷人香氣。」楊凱瑯說，有些年份較輕且酒體厚重的葡萄酒，香氣剛開始較為封閉保守，不妨花點時間藉由這個神聖的儀式釋放當中的最佳滋味，舉例來說，酒體厚重、果香濃郁且單寧強勁的年輕紅酒，適合提早兩小時開瓶醒酒飲用。

最後他也呼籲，在家喝酒容易不小心失控喝太多，可能造成過量攝取卡路里導致體重上升，所以在家也要「理性飲酒」，喝酒的同時記得多補充水分，並且注意安全。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。