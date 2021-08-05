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善耕365／「我看不見，但我感覺到愛的力量」　張德良的公益之路

▲ 熱血志工-張德良

文／善耕365、 圖／張德良、朱寶貴提供

從手語志工、醫院志工、料理志工、老人服務志工、育幼院志工，難以想像他是個視障者，僅能很吃力地模糊看見眼距15公分以內的事物。他緩緩並優雅的說：「能幫助別人是一種喜悅。」 他是張德良，走過被嘲笑不被看好的日子，向我們訴說，視障者也能投入公益，站在舞台上，活出自己的路。

面對嘲笑、刁難、刻板印象… 這些都給了我力量

由於從小先天性的弱視在學校被嘲笑，家境也不好，心裡總覺得不平衡，張德良說起小時候，因為視障的關係，他常問自己「別人可以的，為什麼我不可以？」。 長大後邁入職場，求職時也總要面對大家對視障者的眾多刻板印象，認為視障者那個不能做、這個不能做。總是會看不起你、刁難你。因為自己不想被看不起，總比別人花更多時間完成是事情，也吃了很多苦。「但這些看不起我的人，都給了我力量。」張德良用平靜的語氣，訴說著那些被嘲笑的記憶及痕跡。

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目前他在學校機關工作，在例行的文書作業中，雖然看不清楚，但透過日常裡的一點一滴累積，培養出自己的工作方式，比方說用顏色作分類區別 (看得見模糊的顏色輪廓)，或是記住所有文件的位置，來完成每一個工作任務。此外，由於在學校工作的緣故，也會透過自身經歷，鼓勵輔導在學校的孩子，他說：「公益應該要在我們的生活中、職場中。」

突破困難，視障者也能完成難度超高的「500障礙」！

因為是視障者的關係，照理來說應該不用當兵。但是張德良認為別人可以做的事，自己也要去，並主動要求入伍。在許多軍教片中，可以看見的「500障礙」是當兵入伍公認的困難項目（「500障礙」是總長度500公尺，中途設有「雙木欄、爬竿、板牆、高跳台、壕溝、獨木橋、低絆網」等7項障礙。需著全副武裝通過，考驗全身協調，以及體力與耐力。）可想而知，一個視障者，在看不清楚的情況下，要完成500障礙有多困難？。 但張德良不服輸，在入伍當時利用假日練習，主動要求特訓，記住障礙位置，不斷反覆操練，完成這項一般人也難以完成的考驗。

他的公益之路–「我看不見，但我感覺的到愛的力量。」

10幾年前，他第一次跟著朋友走進育幼院，從此開啟了他公益之路。一開始是育幼院打掃，利用工作外的時間，陸陸續續參加了各種公益活動，也因為自身成長背景的關係，讓他能夠同理他人的處境，透過公益活動遇見各式各樣的人，見到了許多比自己更困難的人。他說：「比我更苦難的身心障礙者很多。我手腳能自如，更應該惜福。」

▲ 熱血志工-張德良

▲進入監獄關懷受刑人及表演。

在某次志工服務過程中，讓他認識了 口足畫家- 謝坤山，他的故事讓張德良難以忘懷「看見謝坤山，他失去雙手，但仍突破困難，用畫筆繪畫出美麗的藍圖，這樣的精神非常鼓舞我，自己要更加勇於突破。」 也期許自己可以像他一樣身為身障者，還能鼓勵到別人。 「我看不見，但我感覺的到愛的力量。」謝坤山的精神讓他決心要去學手語，因為沒有視障者在學手語，他想藉此突破自己，打破大家對視障者印象，鼓勵在困境中的人

激勵人心，透過手語表演感動眾人！

有看過視障者能學手語嗎？ 張德良把「突破」這兩字寫進他的人生字典裡。 起初開始學時，手語老師問他：「你是想學開心好玩就好，還是突破自我達成不可能的任務。」他堅定地說：「我想要突破自我。」 老師接著說：「就要必須經過很多的磨練！」

於是老師帶著他1對1的學習，手一遍又一遍的比劃，一個一個字的練習，因為看不清楚，每次都要靠腦用力記住所有手勢的位置，真的相當不容易。平時有工作的緣故，多利用週休二日，從早上10點練到晚上9點。歷經了3年的學習，才走到現在，可以教學手語、也幫歌曲演出編手語，更在各社福機構作義演，感動許多台下觀眾。

張德良說學會手語讓他知道天下無難事，也發現自己很喜歡嘗試，挑戰各種不可能。儘管要練習比別人還要多次，花費比別人更多的時間，但他還是樂在其中，因為透過自己學習手語的經歷，讓其他的人能相信自己，能夠勇於突破自我，這也是他到處義演的原因。

▲ 熱血志工-張德良

▲張德良手語教學中。

張德良加入了愛心藝工隊苦練各種表演，在老人院、在監獄等等地方表演。台下的人總好奇著：「一個眼睛看不到的人為什麼可以在這表演？」。透過演出，他的努力抓住了觀眾的心，也曾讓台下的人掉下眼淚，在一次次的演出中激發到別人，讓他在公益服務中，更加挑戰自己，也更加獲得。

從「心」看見，成為他人的光亮

張德良在困難的條件下、不被認可的時光裡， 打破大家對視障者印象，勇於走出自己的道路，透過各種公益行動帶給人的力量。除了到處表演外，也走入台灣各個獄所，透過自身的生命故事分享輔導的受刑人們，希望能用生命感動生命，鼓勵別人也創造生命不平凡的色彩！張德良的故事讓我們了解到，儘管眼前的事物模糊，但許多事情並非用眼睛就能看到，而是必須從「心」去看見才是真正重要的。

原文取自【善耕365公益媒合平台】《「我看不見，但我感覺的到愛的力量。」突破障礙，視障者張德良的公益之路 》

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