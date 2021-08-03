疫情下的居家照務員　吃飯躲鏡頭「餵蚊子蒼蠅一起吃」

▲居家護理師用酒精棉片擦拭聽診器 。（圖／屏東基教醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情當頭，有一群人默默的奔走在每個需要照顧的家庭、協助送餐、洗澡、陪同就醫，或在機構中服務，撐起受疫情衝擊的高齡長者與弱勢長輩們！他們面對如廁或吃飯不便，但對工作依舊抱持熱忱不退縮，為了完成服務「四處躲藏找地方吃飯」成了令人不捨的畫面，超商與公益團體也透過鏡頭記錄他們辛苦服務的身影。

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▲居家護理師插入鼻胃管時觀察長輩吞嚥狀況。

根據7-ELEVEN與屏東基督教醫院、天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、一粒麥子基金會等四家公益團體合作，針對包括社工、照顧服務員、居家服務員、送餐志工、駕駛員兼操作員、護理師等一線服務人員調查顯示，人員因無法避免與人接觸，近9成5承受著服務壓力，工作比以往更複雜。

「我不去做的話，很怕隔天新聞頭版就會是那位獨居長輩、壓力爆表的家屬！」根據服務調查顯示，近8成第一線夥伴在疫情險峻下始終保持熱忱，也有近5成人員同時身為家中的主要照顧者，在工作上，照顧別人之際，回到家，依然扮演著辛苦的照顧者，扛起一切。

居家護理師廖淑英在屏東基督教醫院服務至今已逾20年。她表示，貧病長輩的生活困境不會因為疫情消失，疫情嚴峻難免會心生恐懼，但她都會告訴自己不要讓這份恐懼在病患家屬面前展現，並且透過提供正確的防疫資訊，讓受到不實疫情資訊影響的家庭彷彿吃下定心丸，減少不必要的恐慌。

而終日穿梭大街小巷的第一線服務人員，防疫的管制，成了他們另一項辛苦與挑戰，近6成人員在服務時不方便用餐、如廁問題也受到巨大影響，「在外吃飯曬太陽，也餵蚊子蒼蠅一起吃」、「一邊找沒有人的地方躲著吃飯，又怕取下口罩會被取締」、「只能憋尿、盡量少喝水」等都是服務常態；還有穿戴護目鏡、防護衣、拋棄式手套幫長輩洗澡，即便悶得喘不過氣，「讓長輩洗到舒服的熱水澡、我們臉上洗汗水！」。

屏東基督教醫院院長余廣亮表示，屏基除了站在防疫第一線提供醫療服務，也持續透過社區服務工作支撐著老弱貧病家庭。無論是以線上課程、居家材料包讓健康及亞健康長輩活化身體機能，延緩預防退化；或是到宅訪視、居家服務，讓失智、失能長輩可以享有生活品質，維持生命尊嚴，也減輕照顧者負擔。

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