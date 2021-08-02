正傑建設攜手瀚悅行銷　愛心募資關懷弱勢

圖、文／正傑建設提供

全球疫情尚未紓緩之際，國內經濟受創，導致不少社會弱勢族群的生活更加辛苦，正傑建設為身心障礙朋友帶來更多溫暖，週五（7/30）由正傑建設與瀚悅行銷發起愛心物資關懷活動，考量到志工朋友們照料行動不便身心障礙朋友，擔心人手不足領物資不方便，正傑建設與瀚悅行銷合力搬運物資，減輕志工朋友們負擔，讓志工朋友感到貼心。

此次愛心活動發送對象為「觀音愛心家園」所照顧的身心障礙朋友，愛心物資包含高鈣奶粉、綜合維他命、雙色紅白橡膠手套、看護墊等生活用品，愛心物資相當豐富，給予身心障礙的朋友，更多實質性的關懷，瀚悅行銷總經理邱君宇指出，他們只是弱勢族群中的冰山一角，社會上需要救助的人遠超乎我們的想像，他們尋求各界伸出援手，我們希望能透過持續的關懷行動，幫助更多需要關懷的人。

正傑建設秉持著安心、用心、誠心，不單蓋出穩固的房子，並希望以微薄之力去幫助更多的家庭，近期開發觀音微型造鎮計畫，「陽光Light」既生根於觀音，也希望能為觀音在地弱勢團體盡份心力，藉由此次「小小愛心大大溫馨」物資關懷活動，共同為身心障礙的朋友們付出愛心，讓這份溫暖愛心蔓延到各個有需要的角落，一起用愛心走過新冠疫情。