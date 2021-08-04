颱風逼近「各地大雨時程表」出爐！盧碧明午後先「從這登陸」

▲海上颱風警報發布，中南部明天起到周六有明顯雨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

颱風盧碧持續往台灣海峽接近，中央氣象局發布海上颱風警報，預計明日登陸中國，明日下半天到周五上半天最接近金門、馬祖，屆時將有明顯風雨，中南部受其牽引的西南風影響也會有大雨或豪雨。氣象粉專指出，之後幾天北北基、桃竹苗等地下午降雨機會高；中南部整天陰雨不定；東部則是時晴時陰。

氣象局預報員劉宇其表示，颱風目前位於恆春西南西490公里海面上，未來往東北轉偏北前進，大約明日下午五點從中國福建、廣東一帶登陸，未來一天內暴風圈逐漸影響台灣海峽與東沙島海面。

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▲▼颱風持續北上接近台灣。（圖／氣象局）

由於颱風將會在中國登陸，因此強度可能受破壞減弱至熱帶性低氣壓，但無論強度如何，對西半部都仍有較大影響。且盧碧的「深對流」剛好處於颱風中心以南的位置，正好是大低壓帶中西南風最強的地方，因此颱風北上的同時，也會將強勁西南風的水氣牽引北上，外圍水氣將造成中部、南部出現局部大雨或豪雨，北部、東半部則是有局部陣雨。

劉宇其指出，今日中午過後各地都有明顯雨勢，預計晚上八點以後北部雨勢逐漸緩和，而中南部受到西南風與颱風環流影響，今日深夜到明天都仍持續有雨，且可能出現局部大雨或豪雨。

▲▼颱風明日將先登陸中國後進入台灣海峽。（圖／氣象局）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，之後幾天各地都要注意強陣風或大雨，北北基、桃竹苗等地陰雨不定，下午的降雨機會最高，周末若颱風移動到台灣北方海面，要注意會有強陣風與大雨。

中彰投雲嘉、南高屏等地全天陰雨不定，周五、六注意強陣風，周末颱風若位處台灣西北方或北方海面，則可能出現豪雨，山區還會有持續性的大雨。宜花東因為位處背風側，較難感受颱風威力，不過天氣依然是時晴時陰偶有雨，下午或晚上可能會有雲雨造成降雨。

▲中南部降雨持續。（圖／氣象局）