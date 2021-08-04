TVBS民調「藍綠黃金交叉」　2020年大選以來首次

▲TVBS最新民調。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

中華民意研究協會今（4日）發布最新民調，委由TVBS做出政黨支持度調查，民進黨21.8%、國民黨23.4％、親民黨0.8％、時代力量3.1%、台灣民眾黨10.8%、台灣基進1.3%，這是2020總統大選後20個月以來，國民黨支持度首次超越民進黨，兩黨民調黃金交叉。

國民黨主席江啟臣4日也在中常會上表示，過去一段時間，綠營媒體不斷透過特定的民調數字打擊本黨，對外釋放「國民黨支持度崩盤」、「國民黨防疫期間表現不好」的錯誤訊息；緊接著就是綠營側翼以及有心人士，不斷操作這樣的話題，上游製造新聞、下游擴散打擊，甚至製造本黨內部矛盾，抹黑過去一段時間大家的奮鬥與努力，令人憂心。

江啟臣指出，根據今天中華民意研究協會委託TVBS民調中心的最新調查，民進黨的政黨支持度為21.8%，國民黨的政黨支持度，從6月份的19.0%，增加4.4%，正式超越民進黨來到23.4%。

江啟臣強調，國民黨支持度超越民進黨，絕對不是未來一年的目標，而是現在進行式。對照去年5月，TVBS的民調數據顯示，當時民進黨的政黨支持度是29.7%，國民黨僅有12.2%，民進黨的支持度幾乎是國民黨的2.5倍。一路拼搏，不曾放棄，靠的不是單一個人的堅持，更是所有中常委以及黨公職人員共同的努力。

他說，接下來更要強力監督，尤其民進黨對於高端疫苗黑箱審查，強渡關山，倉促規劃施打，以及施打規劃混亂民怨四起，更是證明民進黨的疫苗政策，是一連串的混亂與失敗，會繼續結合所有從政同志的力量，堅持國人施打的疫苗應該要經過三期試驗，以及國際認證。

關於紓困和振興的政策，江啟臣表示，行政院不願意以普發現金紓困、振興，我們更要堅定立場，凸顯民進黨發放振興券，不但完全背離民意，浪費行政成本，將去年失敗的三倍券政策複製貼上，更是重蹈覆轍。