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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人權會要查SARS和平封院風暴　國民黨團：不敢約陳時中、范雲談3+11？

▲▼國家人權委員會成立滿一週年，主委陳菊主持成果發表記者會，並推舉監委趙永清、范巽綠擔任副主委。（圖／國家人權委員會提供）

▲監察院長陳菊日前主持國家人權委員會成果發表記者會。（圖／國家人權委員會提供）

記者呂晏慈／台北報導

國家人權委員會3日表示，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）風暴和平醫院封院，讓醫護、病患及家屬深陷恐懼，對人權產生大規模侵害，將提出相關救濟建議。對此，國民黨立院黨團4日痛批，監察院兩個月前說要查「3+11」決策過程，敢公開約詢「無良政客」衛福部長陳時中、桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲嗎？痛批監院不查現在的防疫政策，只會用舊案轉移焦點。

國民黨立院黨團4日透過新聞稿批評，監察院失能、失格、自我作賤，「還在呼吸嗎？」因為政府防疫嚴重疏失，高達791位國人失去寶貴的生命；國人染疫死亡率5.02%居高不下、政府自購疫苗到貨率低到只有5%、民間要買疫苗還處處被刁難，政府疫苗、防疫政策徹底失敗，人民打不到疫苗、哀鴻遍野，監察院有在查嗎？敢查嗎？

國民黨立院黨團表示，高端疫苗取得EUA過程充滿黑箱，違反程序、違反科學、違反法令的作為已到張狂的地步，外交部、食藥署、疫情指揮中心淪為「高端」的行銷部、公關部，拿全民當高端的白老鼠，監察院敢查嗎？

國民黨立院黨團質疑，監察院二個月前說要查3+11決策過程？二個月過去了，敢公開約詢陳時中、鄭文燦、范雲這些「害死人不償命的無良政客」嗎？

國民黨立院黨團並指，這些人命關天的大事不去查，監察院國家人權委員會居然要去18年前SARS舊案轉移焦點，監察院只剩當政黨打手這一點本事了嗎？

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