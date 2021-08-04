「台灣取代中華隊！藍營對東奧靜悄悄」　學者：獎牌成蔡英文政績

▲東奧羽球，「麟洋配」摘金。（圖／體育署提供）



記者陶本和／台北報導

台灣的體育選手在2020東京奧運已經寫下歷史最佳成績，政壇也有不少政治人物會透過臉書分享戰況、喜訊。不過，政治學者范世平發現，藍營相對「靜悄悄」，他認為，這凸顯出「台灣」已取代「中華隊」的焦慮，東奧獎牌成了蔡英文政府的政績。

范世平指出，當政論節目都在討論羽球好手戴資穎不幸輸球這件事，但有些政論節目卻隻字不提，全在批評國產疫苗。他指出，他有幾個Line群組的成員多數藍營支持者，甚至是韓粉，平常積極發言與轉貼，可是對於台灣這次東京奧運的表現，卻是靜悄悄。

為何會有這個現象？范世平分析，台灣年輕選手拿到獎牌後講的都是為台灣爭光，而不是為「中華隊」，顯然「台灣」取代了「中華」；而這些人支持的是「中華隊」而非「台灣隊」，既然如此，那些自稱台灣的選手得牌與否，就沒什麼好關心的。

范世平說，特別是蔡英文政府與傾綠的媒體大量關心與報導東京奧運，儼然東京奧運的獎牌成了蔡英文政府的政績，所以如果有人稱讚台灣的東京奧運成績，就是稱讚民進黨，那些只稱台灣而不稱中華的東奧年輕得牌者，就是民進黨的支持者，與蔡英文一搭一唱。

▼戴資穎摘下台灣征戰奧運羽球女單首面銀牌。（圖／路透）



因此，范世平發現，國民黨前立委孫大千稱蔡英文只會蹭奧運熱度、搶功勞，台灣在東奧的表現完全要歸功「中華健兒」，和民進黨沒什麼關係；而資深媒體人趙少康則表示，蔡政府在臉書密集發文，各種加油文、恭賀文、鼓勵文不斷，營造蔡政府多關心選手，對體育發展多有貢獻。

范世平指出，幾個傾藍媒體開口閉口就是「中華健兒」，凸顯對「中華」逐漸被「台灣」取代的焦慮；而國民黨前主席朱立倫宣布參選黨主席，也稱「要贏回中華民國」。

因此，范世平表示，很多藍營的人或退將會認為，他們只認同國民黨執政的中華民國，只加油國民黨執政時的中華隊，現在的中華隊也只是台灣隊的借殼上市；而更極端的，是如果國民黨執政的中華民國不可能再現，那共軍就把這個「偽中華民國」消滅掉，他們樂見解放軍攻打台灣，還願意當領路人。

范世平說，這種黨大於國的思維，讓他們還是充滿黨國思想，認為政黨輪替根本不應該，軍隊也不應該國家化，他們甚至仇視民主政治，因為這是讓國民黨下台的罪魁禍首。

▲台灣19歲桌球好手林昀儒。（圖／路透）

▲潘政琮奪下台灣高球史上首面奧運銅牌。（圖／路透）