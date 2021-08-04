長者第二劑疫苗預約之亂　陳其邁、翁章梁：中央說清楚、地方造冊

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，外界關注長者接種第二劑登記，是否需要上網預約，包括基隆市、雲林縣、高雄市、屏東縣等縣市都協助長者造冊施打，但全國標準並未統一。據轉述，民進黨籍的高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁4日皆在民進黨中常會疾呼，中央流行疫情指揮中心宣布全國統一標準，講清楚地方政府是否要協助造冊。

據轉述，陳其邁、翁章梁今天在民進黨中常會談及，針對65歲以上長者預約施打疫苗，指揮中心應該說清楚，到底要不要由地方政府協助造冊預約，統一全國標準，否則民眾會有焦慮感，不曉得要不要上線預約。

民進黨主席、總統蔡英文裁示，請行政院政務委員黃致達將此意見帶回去，讓衛福部長陳時中在這兩天的防疫記者會講清楚。

此外，民進黨立委陳亭妃會中呼籲，快要開學了，應該讓外籍學生施打疫苗；黃致達則解釋，倘若讓外籍學生先施打、但本國學生尚未打疫苗，可能會有比較心理。

根據與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中也提到，在國民黨主席選舉的過程中，可能會對民進黨有很多不實的抹黑，甚至對政策進行扭曲，雖然黨主席選舉是國民黨自己的事情，但是只要涉及對執政團隊的惡意造謠，民進黨還是會予以回擊。

有不具名的民進黨立委認為，在國民黨主席競爭的過程中，以前主席朱立倫長年累積的形象，「大家已經支持不下去了」，比較容易造成國民黨崩盤，反觀江啟臣則比較不會那麼老派，因此最終如果是由朱立倫勝出，對民進黨來說相對比較好。