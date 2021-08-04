黨主席選戰前「跳船」？　顏寬恒請辭國民黨副秘書長

▲顏寬恒宣布歸還國民黨黨職。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨前主席朱立倫2日宣布回鍋參選黨主席，使得這場在9月25日改選的黨主席選舉，再度受到政壇關注，而就在此時，國民黨副秘書長顏寬恒卻突然宣布請辭。顏寬恒表示，一年前，在江啟臣號召下擔任黨的副秘書長職務，「在黨主席改選的前夕，決定歸還黨職，把全部心力放回故鄉。」

顏寬恒4日在臉書發文指出，在過去的一年中，鄉親遇到了缺水、跳電、經濟下滑，疫苗不足的困境，從小到大喜歡的小店也一間一間的收攤、故鄉也有越來越多的人需要待用餐，「這場仗需要寬恒全心全力的參與。」

顏寬恒表示，感謝江主席和所有同袍的謬愛，但這場仗是自己的戰爭，要跟鄉親一起並肩度過難關，「自己的鄉親自己幫，自己的故鄉自己救，鄉親既然需要寬恒，寬恒就該回應他們！」

對於顏寬恒辭去副祕書長職務，國民黨主席江啟臣表示，當初邀請顏寬恒擔任黨職，顏寬恒二話不說就答應，二月自己宣布競選連任黨主席，他也是第一個跳出來支持，「所以當寬恒下定決心回歸地方經營時，我也一口答應，因為我知道，寬恒要為故鄉做更多重要的事了！」

江啟臣表示，可以體會顏寬恒的感受有多麼深，要找回故鄉的幸福與光榮感，這場仗需要全心全力的參與，「我們所有人都挺你到底，找回鄉親的幸福，故鄉的光榮。」

顏寬恒雖與江啟臣都出身台中，但江啟臣屬台中紅派，與顏寬恒父親顏家的黑派不同派系，且2019年顏寬恒還曾與朱立倫在消波塊上合唱《聽海》與台語歌《堅持》。