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高端EUA會議記錄曝　邱臣遠批食藥署說謊、蔡英文伸手國產疫苗開發

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對高端及聯亞疫苗為通過緊急授權（EUA）前已量產等，民眾黨立委邱臣遠3日在臉書表示，聯亞EUA前做好19批，高端26萬劑已封緘上路，明明兩款疫苗尚在境外付費做三期人體實驗，台灣人民憑什麼當免費白老鼠提供數據？蔡政府口口聲聲保證民眾施打的國產疫苗都是安全的，「我們只能理性懷疑，敢這樣拍胸脯保證，打安慰劑當然是最安全的，前副總統陳建仁如是」。

邱臣遠指出，衛福部食藥署1日才公告多批高端疫苗展開檢驗封緘須耗時30天，結果才隔一天，食藥署竟又說首4批高端疫苗已完成檢驗並核發封緘證明書，共26萬5528劑正進行封緘作業，2日晚間就放行，並由中央流行疫情指揮中心決定何時施打。明明食藥署7月19日才給高端疫苗EUA，依照條件回推30日，顯示該疫苗早在通過EUA前就已送檢。

「高端時程提早的答案原來在聯亞」。邱臣遠表示，指揮官陳時中2日公布聯亞EUA仍待補件，但已做19批疫苗並已檢驗完成，這說明了為何高端的時程超前問題，因為根本還沒過EUA就已經先送檢完成了；加上陳時中也說AZ疫苗即將打完，剩下不多的莫德納要提供給第二劑施打使用。因此，把這幾件事串連起來，民進黨政府在8、9月疫苗的空窗期，要用國產疫苗填補的陽謀幾乎是毫不遮掩了。

對於指揮中心昨公布的高端疫苗EUA會議紀錄，邱臣遠指出，食藥署7月18日高端審查會議，署長吳秀梅當時表示20名專家投票中有18人同意、1人要求補件、1人不同意；但昨日公開的審查會議紀錄，本次會議出席專家共21人，除主席不參與投票外，通過3人、有條件通過15人、補件再議1人、不通過1人。

邱臣遠說，事實是多位專家在會中質疑高端疫苗對於變種病毒的保護力，建議應該繼續做第三期實驗以完全確定對變種病毒保護力，食藥署之前公佈的結論等於公開說謊。

另外，對於《遠見雜誌》民調結果，邱臣遠表示，專家們一再質疑，現在台灣並非在疫情嚴重的各種緊急狀態中，這兩個國產疫苗緊急通過EUA的條件都太草率；總統蔡英文伸手進國產疫苗開發時程，從採購到施打時程都是她說了算。民調說清楚了民意不願支持的理由，台灣多位公衛專家不願背書的原因更是一直都很清楚，就是蔡政府違法護航。

▼邱臣遠3日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／邱臣遠）

▼邱臣遠3日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠）

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