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台東即起開放夜市內用+水域遊憩　泳池及溫泉池仍禁止

▲台東縣政府4日起有條件開放水域遊憩活動及夜市內用。（圖／記者王兆麟攝，下同）

台東縣政府4日起有條件開放水域遊憩活動及夜市內用。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

國內疫情漸趨穩定，台東縣長饒慶鈴宣布4日起，有條件開放水域遊憩活動及業者帶客、開放溫泉湯屋、以及鐵花新聚落文創市集，但仍不開放游泳池及溫泉池。另外，同時有條件開放夜市場域座位區內用及遊戲娛樂攤恢復營業，但仍僅開放3/4攤商，且內用需設置隔板並做好相關防疫規範。

饒慶鈴表示，台東縣轄管海域，4日起除了游泳及浮潛仍維持不開放外，在非群聚、保持社交安全距離、活動前後配戴口罩原則下，開放單人進行衝浪、水肺潛水；而獨木舟、立式划槳、風浪板、水上摩托車，但需全程配戴口罩操作載具。另外，帶客從事水域遊憩活動業者，應採預約制、實聯制，務必加強落實防疫措施、配戴口罩進行岸上教學，並每週自主快篩，如未能遵守規定業者，依傳染病防治法及發展觀光條例相關規定懲處，請民眾及業者務必落實防疫作為，縣府也將滾動式調整防疫措施。

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▲台東縣政府4日起有條件開放水域遊憩活動及夜市內用。（圖／記者王兆麟攝，下同）

夜市也在這波解禁之列，開放有條件內用。

有關民眾期待已久的鐵花新聚落文創市集及溫泉湯屋，也將自4日起對外開放，現場同樣須採實聯制、量測體溫，及禁止邊走邊吃，僅供外帶。同步開放的還有溫泉個人湯屋，民眾進行室內湯屋活動，進入場域時請配戴口罩，並配合人數管制始得進入；湯屋業者也請加強清潔消毒頻率，並備酒精供現場民眾消毒。

另外，縣府4日起也同時有條件開放夜市場域座位區內用，並恢復遊戲娛樂攤營業，其中，內用座位區部分，消費者除飲食外應全程佩戴口罩，內用座位設置桌上型隔板並座位距離應保持1.5公尺、取消併桌，消費者離開後立即清潔消毒，落實執行防疫管制措施，鼓勵預約外帶或外送，夜市仍禁止試吃活動、禁止邊走邊吃。遊戲娛樂攤部分，業者及消費者皆須落實防疫工作，且遊戲器材應保持1公尺以上之距離或設置隔板，遊戲器材與器具應於每次消費者離開後即刻清潔消毒。台東先前7月27已先開放夜市以外的餐飲內用。

饒慶鈴強調，在符合防疫規範之下，有條件的開放轄內夜市，使攤販經濟繼續運作，仍請業者、鄉親與縣府共同努力，提升自我防疫意識及自主健康管理的重要性，並落實環境消毒作業，避免群聚傳染的可能性，縣府將持續依據中央流行疫情指揮中心指示管制需求滾動檢討修正，也呼籲遊客配合相關防疫措施，降低群聚感染風險，保護自己也保護他人。

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