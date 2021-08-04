讓師生安心回校　南投國高中教師周四起接種AZ！3地點分流施打

▲南投縣長林明溱（右）承諾國高中教師開學前可施打疫苗。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

距110學年度開學不到1個月，南投縣國高中教師終於等到新冠疫苗了：南投縣府已規劃自明（5）日起至7日進行施打作業，對象包括尚未接種疫苗之國高中教職員工約1745人，國小及幼兒園教師、補教人員、實驗教育機構約1257人，總計約3002人，希望趕在開學前讓各級學校師生安心重返校園。

南投縣先前因中央疫苗撥配不足，又先將配額預留予老年族群等，導致國高中教師遲遲等不到專案疫苗可打，縣府屢次喊話並行文中央後，上周終獲正面回覆，且明天就開始施打，比縣長林明溱承諾縣轄學校老師在開學前兩個禮拜施打的時間點更早。

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南投縣教育處指出，南投縣國高中教職員工疫苗接種名冊已經教育部檢核完成，中央於配撥的專案AZ疫苗今天到位，並立即進行施打規劃：由埔基醫院、南基醫院及竹山秀傳醫院負責作業，預計這一批3002人打完後，南投縣各級教職員工就能全部施打疫苗完畢。

縣府指出，這次將依區域分別在南投市漳興國小、埔里鎮暨大附中及竹山秀傳醫院等3處分流分時施打，教育處將個別公告學校，請各校依排定之時間通知教職員工前往施打疫苗；另國小第一梯次已造冊卻未施打人員，如有意願施打，亦可視任職學校之鄉鎮所在地，依既定時程前往指定接種站進行施打。

暨大附中接種站：8月5日（四）上午8時30分至12時30分，對象為第一及第二梯次造冊之埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉各階段教育人員、補教人員、實驗教育機構；竹山秀傳醫院：8月6日（五）下午1時至4時，對象為第一及第二梯次造冊之名間鄉、竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉、信義鄉各階段教育人員。

漳興國小接種站：8月6日（五）下午1時至4時，對象為第一梯次造冊之南投市、中寮鄉、草屯鎮國中及高中職學校、他縣市選本縣施打之教職員工，以及8月7日（六）下午1時至4時，對象為第二梯次造冊之南投市、中寮鄉、草屯鎮各階段教育人員、補教人員。

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