20天前說18歲↑有機會　「第五輪仍不見年輕人」宅神開轟了

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站3日報導《年輕人第5輪又落空！原本說「3週內有望打疫苗」 陳時中4字反問》，指揮中心於7／15曾提到，18歲以上在3週左右的時間可打施打到疫苗，不過以目前預約狀況，第五輪的部分，年輕人還要再等等。指揮中心副指揮官陳宗彥就說，是因為時空背景不同，所以不能比較，讓宅神開轟「這是穿越小說（的話），作者大概就被開除了吧！」

對於陳宗彥7／15時提到，年輕人3周內可接種到的可能性高，陳時中在3日疫情記者會一開始先是表示「是我講的？」又看向陳宗彥問道「還是你講的？」

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接著解釋，當時是以年齡層排列，希望盡快往低年齡層施打，大家也能較為平衡，不過，目前是先將意願登記人數整理出來，屆時符合資格者就可進行預約。而陳宗彥則是回應，因為時空背景不同，所以不能這樣比較。

宅神朱學恒看到指揮中心說法後，不禁超傻眼，「這些人是不是時空旅行小說看多了，這明明就是同一個時間線、同一個台灣、同一個指揮中心，承諾也是你自己說的，結果要脫卸責任時，就說時空背景不同」，並吐槽如果這真的是穿越小說的話，作者大概就被開除了。

貼文一出，其他網友也直呼，「『疫苗都夠』還猶言在耳，真的是一場爛戲」、「時空不同藉口太好用，如果做不到的事請不要先大內宣，宣完又收回，人民很無奈」、「懂了！ 以後業績不好，對業主說，時空背景不同，這樣就可以結案了」、「時空之術是大絕招，當拗不下去時，過去一筆勾消，不算。」