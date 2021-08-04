　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第5輪又落空了　年輕人哭成「疫苗絕緣體」！網安慰：高端等著你

▲▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日，新店區靜思堂及大豐國小兩個接種站湧入大批人潮。先前受AZ疫苗不良副作用影響而不敢接種疫苗的長者，今天傾巢而出，就算頂著大太陽也要搶打莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫苗接種示意圖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心曾於7月15日提到，18歲以上的青年，再3週左右的時間可打施打到疫苗；不過，3日開放第五輪預約，只包含第一至三類和孕婦的第二劑，以及65歲以上族群和55歲以上第九類人員，完全沒有再開放年輕人，有網友生氣表示，成為疫苗絕緣體，「難道年輕人就該死？想拐我們打高端嗎！」

原PO在PTT發文，依照依苗開放的順序，第三輪開放到48歲，第四輪開放到38歲，照理來說第五輪應該會開放到28歲，但卻沒有收到相關通知，「第七類被放棄，第五輪也被放棄，難道年輕人就該死？」認為自己被遺忘，成為疫苗絕緣體，也好奇問「有7、8年級生對於第五輪很失望嗎？第六輪會換我們嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，目前國內疫苗不足，原PO也擔心指出，「還是說政府官員現在也開始不講武德了？想拐年輕人打高端？我就是不改，我信仰沒辣麼高！」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友表示，乖乖等著打高端吧。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們回應，「幫我問日本爸爸好嗎」、「高端凝視著你」、「未來是你的，高端也是你的」、「身為韭菜，就要有韭菜的自知」、「高端：早幫你列冊了啦，不用急」、「又沒大量疫苗進來，你怎麼會有這種期待、「完全預料之中啊」、「看來我媽預言到了：等到你們就只剩高端啦」。

對於副指揮官陳宗彥7/15時提到，年輕人3周內可接種到的可能性高，指揮官陳時中解釋，當時期待用年齡層來排列，也希望能盡速往低年齡層施打，這樣大家能夠比較平衡，「今天提出這不是預約的，是已經把意願登記裡整理出來」，接下來會發通知，再來做預約，時間為8/5～8/7。

ET快訊
9歲女孩遭性侵殺害！4男焚屍滅證「只剩腿」　村民暴怒上街
快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友拜訪　夫妻檔20天後雙染疫
快訊／離譜施工！5人涵洞沼氣中毒險死　中市府重罰金額出爐
這家銀行有20名行員是退役運動員！　陳玟卉舉重摘銅另頒25萬
為「X men」群聚槓上！　柯文哲約陳其邁「出來切磋醫學」
快訊／新北+14足跡曝　台北101、遠百、家樂福、池上便當
快訊／北市百貨確診連爆內用取消？　柯文哲公布4點營運指引
陳時中怒飆記者「態度不健康」　鄉民看傻：支持明天繼續問
快訊／新北爆2起群聚取消餐飲內用？　侯友宜回應了
連換兩支iPhone都跳「1警告」畫面曝　苦主哭拿到機王
快訊／遠東百貨中山店員工確診　852人快篩出爐
快訊／北市+5「2例不明感染源」　12區確診分布曝光
LIVE／北市今+5！振興券再加碼　柯文哲最新說明
6架幻象2000迎接金牌選手　專家估計成本至少600萬元
快訊／新北14例感染源曝！　7看護工打過疫苗仍確診
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

快訊／桃園特殊交友圈2確診足跡！2天搭客運「班次曝」、去過藥局

快訊／桃園特殊交友圈再+2！確診友曾拜訪　夫妻檔20天後雙雙染疫

選老公她們最在行！最會挑「婚姻潛力股」TOP5星座女

疫苗怎麼選？醫「核武vs.傳統飛彈」比喻　3種人打高端很合理

東京確診「3成是年輕人」　張上淳：恐與疫苗覆蓋率低有關

東奧落幕倒數！網喊「難得全民一心」像做夢　爆失落感：捨不得

漁民朋友小心！颱風週五離台灣最近　漁業署籲「儘速進港避風」

連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

陳時中怒飆記者「態度不健康」！　鄉民全看傻：支持明天繼續問

罕見「四眼雙頭龜」現蹤！疑為基因突變...網一看全傻了

晨曦湖面看不膩！日月潭水社碼頭最美角度　獨藏秘境平台隨你拍

人權會要查SARS和平封院風暴　國民黨團轟：自我作賤

連3升！新台幣收盤升值 9.7分　收在27.833元

27歲男全身瘀青棄屍摩鐵　遭活活打死？悶死？5日解剖查真相

70年第一次！圓山推景觀套房享用國宴料理　邊吃邊欣賞基隆河美景

「疫苗作為沒辦法說服我」　柯文哲批民進黨：有考慮人民生命？　　

連28K的工作都找不到！怎麼辦？你可能有「10大黑歷史」

山豬「脖子腫一圈」公開體重！　曝6個月變化...經紀人：一碰有波浪

台版小長城！高雄休閒健行步道推薦　漫步「情之橋」俯瞰遼闊景緻

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

注意！全台「18縣市大雨特報」

快訊／颱風「盧碧」海警發布！

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

快訊／今日新增20例本土

第五輪51.9萬人打莫德納！明起3天開放預約

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

今增20例本土「分佈3縣市」　新北市14例最多！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

更多熱門

相關新聞

讓師生安心回校　南投國高中教師周四起接種AZ

讓師生安心回校　南投國高中教師周四起接種AZ

距110學年度開學不到1個月，南投縣國高中教師終於等到新冠疫苗了：南投縣府已規劃自明（5）日起至7日進行施打作業，對象包括尚未接種疫苗之國高中教職員工約1745人，國小及幼兒園教師、補教人員、實驗教育機構約1257人，總計約3002人，希望趕在開學前讓各級學校師生安心重返校園。

Delta太強！群體免疫「門檻提高」到近90％

Delta太強！群體免疫「門檻提高」到近90％

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

即／遠東百貨板橋中山店今日休業一天！

大陸新增本土確診71例 山東煙台6人確診「4人曾赴江蘇旅遊」

大陸新增本土確診71例 山東煙台6人確診「4人曾赴江蘇旅遊」

高端疫苗簡介出爐「股價小漲近1％」　聯亞藥、台康生技漲1％

高端疫苗簡介出爐「股價小漲近1％」　聯亞藥、台康生技漲1％

關鍵字：

新冠疫苗台灣防疫新冠病毒高端PTT

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」挨轟辱華

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面