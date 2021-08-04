第5輪又落空了　年輕人哭成「疫苗絕緣體」！網安慰：高端等著你

▲疫苗接種示意圖。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心曾於7月15日提到，18歲以上的青年，再3週左右的時間可打施打到疫苗；不過，3日開放第五輪預約，只包含第一至三類和孕婦的第二劑，以及65歲以上族群和55歲以上第九類人員，完全沒有再開放年輕人，有網友生氣表示，成為疫苗絕緣體，「難道年輕人就該死？想拐我們打高端嗎！」

原PO在PTT發文，依照依苗開放的順序，第三輪開放到48歲，第四輪開放到38歲，照理來說第五輪應該會開放到28歲，但卻沒有收到相關通知，「第七類被放棄，第五輪也被放棄，難道年輕人就該死？」認為自己被遺忘，成為疫苗絕緣體，也好奇問「有7、8年級生對於第五輪很失望嗎？第六輪會換我們嗎？」

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此外，目前國內疫苗不足，原PO也擔心指出，「還是說政府官員現在也開始不講武德了？想拐年輕人打高端？我就是不改，我信仰沒辣麼高！」

▲網友表示，乖乖等著打高端吧。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們回應，「幫我問日本爸爸好嗎」、「高端凝視著你」、「未來是你的，高端也是你的」、「身為韭菜，就要有韭菜的自知」、「高端：早幫你列冊了啦，不用急」、「又沒大量疫苗進來，你怎麼會有這種期待、「完全預料之中啊」、「看來我媽預言到了：等到你們就只剩高端啦」。

對於副指揮官陳宗彥7/15時提到，年輕人3周內可接種到的可能性高，指揮官陳時中解釋，當時期待用年齡層來排列，也希望能盡速往低年齡層施打，這樣大家能夠比較平衡，「今天提出這不是預約的，是已經把意願登記裡整理出來」，接下來會發通知，再來做預約，時間為8/5～8/7。