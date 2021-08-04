大陸新增本土確診71例　山東煙台6人確診「4人曾赴江蘇旅遊」

▲山東煙台出現江蘇疫情關聯本土案例，社區緊急控管人員出入。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（4）日公布，8月3日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例96例，其中，本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例），境外輸入為25例。值得注意的是，山東煙台出現的6人確診病例中，有4人曾赴江蘇旅遊，相關單位正緊急進行疫調排查接觸史。

▲山東煙台民眾進行核酸檢測。（圖／CFP）

《中青網》報導，山東煙台市報告8月3日0至24時省外輸入確診病例6例，正在住院治療的確診病例8例（省外輸入7例，省外輸入關聯1例），無新增無症狀感染者。正在隔離觀察治療的無症狀感染者7例（均為境外輸入）。

據了解，煙台新增的4名新冠確診病例均為煙台華怡美容院職工，曾前往江蘇鹽城、泰州、揚州等地旅遊。4人於7月12日前往江蘇鹽城，7月13至14日在鹽城、泰州、揚州等地旅遊；7月14日從揚州返回煙台。

經相關單位對煙台華怡美容院確診病例高某和馬某鵬密切接觸者流調檢測中，初篩上述4人陽性，市疾控中心復核陽性，專家組綜合流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，確定為輕型病例。