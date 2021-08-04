全美先例！　紐約市「餐廳內用」必須出示疫苗接種證明

▲美國紐約市市長白思豪今天宣布，上餐館、健身房等室內場所將要出示疫苗接種證明。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約3日專電

紐約COVID-19疫情復燃之際，市長白思豪今天宣布上餐館、健身房等室內場所將要出示疫苗接種證明。紐約成為全美首座嘗試以疫苗通行證拉高民眾接種意願的城市。

這項仿效法國、義大利的計畫將從16日開始實施，歷經數週過渡期，預定9月13日當週起強制執行。白思豪（Bill de Blasio）強調，計畫用意是激勵更多民眾接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。白思豪在記者會宣布新規定時說，「光顧這些室內場所的唯一方式將是至少打過一劑疫苗。」

在傳染力更強的Delta變異病毒株威脅下，紐約近幾週COVID-19病例激增。根據官方數據，紐約市約2/3成人已完整接種COVID-19疫苗；部分區域疫苗接種率偏低，令官員與專家憂心不已。

為提高COVID-19疫苗接種率，白思豪上週提供打疫苗就能拿100美元（約新台幣2790元）獎勵，並要求市府員工接種疫苗，否則每週都要接受病毒檢測。他昨天未強制要求已接種疫苗者在公共室內場合配戴口罩，理由之一是避免減少民眾接種疫苗的誘因。

依「紐約市之鑰」通行證（Key to NYC Pass）計畫，餐廳、健身房、百老匯等娛樂及表演場所員工及顧客必須出示COVID-19疫苗接種證明，如實體卡片、紐約州「精益求精」數位通行證（Excelsior Pass），病毒檢測陰性證明無效。民眾上餐館如選擇在室外用餐，不必出示疫苗接種證明。

法國7月也宣布類似措施，民眾光顧室內酒吧、餐廳及健身房須出示COVID-19疫苗接種或病毒檢測陰性證明。這項政策刺激數百萬人預約接種疫苗，但也遭質疑侵犯個人自由，法國多地近期示威不斷。

美國COVID-19疫苗供給無虞，卻面臨疫苗質疑者堅持不打的難題。白思豪強調疫苗是保護民眾與確保經濟復甦的關鍵，「如果你想完整參與我們的社會，你就必須接種疫苗。時候到了」。

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