美國全球捐逾1.1億劑疫苗「台灣排亞太第4」　月底再送出5億劑

▲美國迄今已捐逾1.1億劑給台灣等65個國家。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電

美國今天盤點全球疫苗捐贈工作成果，迄今已捐逾1.1億劑給台灣等65個國家，超過先前承諾的8000萬劑。8月底也將開始送出5億劑輝瑞疫苗，協助100個中低收入國家抗疫。

美國總統拜登（Joe Biden）5月宣布，將捐贈8000 萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，協助全球對抗疫情。白宮今天公布捐贈工作成果，截至目前，美國共捐出1億1170萬劑疫苗給65個國家，高於先前承諾的數量。

根據白宮統計，西半球區域共有16國總計收到3856 萬劑疫苗，是獲得最多疫苗的區域，其次為東亞與太平洋區域，台灣等11國共獲得2776萬劑。疫苗嚴重不足的撒哈拉以南非洲地區，則有24國受贈1843萬劑疫苗。





▲美國政府之前捐贈250萬劑莫德納疫苗給台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

美國政府6月19日交付台灣250萬劑莫德納（Moderna）疫苗，數量在亞太地區排第4。前3名皆為目前疫情嚴峻的東南亞國家，包括獲贈800萬劑的印尼、623萬9000劑的菲律賓及500萬劑的越南。

白宮表示，上述1.1億多劑疫苗已在世界各地拯救生命，但這僅是美國全球疫苗捐贈計畫的起頭。8月底開始，美國將運送先前承諾採購的5億劑輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗給100個有需要的中低收入國家。

拜登引述聯合國數據指出，美國捐贈數量高於其他24個也在海外捐疫苗國家的總和，包含中國和俄羅斯。他強調，美國送出的疫苗是免費的，既沒有附加條件也沒有脅迫情事。

拜登說：「我們這麼做的目的只是要拯救生命，終結這場疫情，僅此而已。」

拜登表示，他從上任一開始就強調，美國不只須對抗國內疫情，也需對抗全球疫情，因為病毒無國界，沒有任何高牆或汪洋足以將他國疫情阻擋在外。只要病毒持續在海外肆虐，更危險的變異株就可能再次進到美國。