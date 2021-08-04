戴資穎最愛這款高雄味！飯糰店小老闆曝：她一定要加這個

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

戴資穎東奧奪銀，姊姊發文說「回來一定讓你吃飽喝撐」，也意外透露小戴喜歡吃高雄飯糰；記者實地找到這家高雄飯團，是在鹽埕區一家沒有名字的飯糰專賣店，2016年小戴曾經在臉書上分享，「這間是我最愛的飯糰啊啊啊！不管走過路過的穎迷，如果早上經過鹽埕不要忘記去買一個來吃吃。」

▲戴資穎最愛的高雄飯糰店，飯糰裡頭還要有「小蛋餅」 。（圖／記者吳世龍攝）

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4日上午記者實地走訪這家鹽埕區的飯糰店，門口的人潮來來回回，工作人員幾乎都沒有空檔可以休息，隨著戴資穎在奧運奪銀牌，她的喜好也被一一翻出，這家飯糰店就是戴資穎最愛的美食之一，所以也來了不少朝聖者。一名鍾姓女顧客表示自己是第一次來買，「因為在網路推薦這家早餐店的飯糰跟蛋餅很厲害」，而她聽到這是戴資穎的愛店，直呼「是真的嗎？」

▲戴資穎最愛的高雄飯糰店 。（圖／記者吳世龍攝）

▲戴資穎最愛的高雄飯糰店，在當地本來就知名，一早就有購買人潮 。（圖／記者吳世龍攝）

這家飯糰店在鹽埕已經有30年的歷史，老闆娘「六姐」看著戴資穎長大，她的兒子、小老闆是戴資穎高雄同校的小一屆學弟，他說在學校遇到過學姊，聊過才知道她喜歡到自家飯糰店買早餐，但沒有再深入多談，也沒有太多印象，直到多年以後，媽媽在電視看到戴資穎之後提起，他才想起來這件事。

他也透露戴資穎喜歡飯糰，而且還要加蛋餅，不加辣，同時點一杯奶茶，「有時候會配個香腸或是什麼的，不一定。」老闆也強調，「沒有要刻意沾她的知名度，不要造成她的困擾就不好了」。其實戴資穎早在2016年就在自己的臉書粉專就已經分享，表示這家的飯糰店是她的最愛，希望球迷早上經過鹽埕的時候，都能買一個來試試。

▲小戴2016年曾在臉書分享這家飯糰店 。（圖／翻攝臉書）

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