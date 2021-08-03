揚州「準封城」！所有社區封閉式管理　嚴控主城區進出通道

▲揚州封城。（圖／CFP）



記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州市政府新聞辦公室3日舉行第五場疫情防控新聞發布會，揚州市衛生健康委員會副主任王勁松通報揚州市新冠肺炎疫情的最新防控情況。會上宣布，3日零時起對主城區除封閉小區外的所有小區實施封閉管理。

8月2日0到24時，揚州市新增本土新冠肺炎確診病例40例（其中輕型19例，普通型21例），新增無症狀感染者0例。截至目前，全市累計報告本土確診病例94例（其中輕型31例，普通型61例、重型2例），本土無症狀感染者2例。截至目前，揚州市共有高風險地區1個，中風險地區29個。通過對病例流行病學調查，已排查出密切接觸者和次密接 3235人，均已按照有關規定進行甄別管理。

揚州市基本完成主城區第二輪大規模核酸檢測，截至8月2日24時，主城區共完成採樣149.84萬人，基本完成第二輪大規模核酸檢測任務。

▲揚州新冠肺炎疫情嚴重。（圖／CFP）

針對增加的確診病例（無症狀感染者），利用病例關鍵信息登記表，揚州市快速完成關鍵信息登記和軌跡初步排查，盡快隔離高危人群。組建包括國家和省級專家專業技術力量、市級流調專班力量和各類社會力量，深入細致開展流調和排查，力爭找全密切接觸者和次密接。

目前，揚州市嚴格實施健康碼管理，對7月21日以來涉及市區重點區域和高風險場所的人員，蘇康碼為「黃碼」、「紅碼」的進行嚴格管理。同時，升級封控管理措施，自8月3日零時起，對主城區（邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區）除封閉小區（自然村）外的所有小區（自然村）實施封閉管理，繼續實施主城區進出通道嚴格管控、與外省市接壤道路設置卡點等措施，嚴防疫情擴散和蔓延。

在病例救治工作方面，目前，揚州市三院正增設重症監護病房，為救治重症患者打好基礎，同時進一步優化收治流程，堵塞院感防控漏洞。