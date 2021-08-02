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揚州確診者「半數去過麻將館」　官方推全民檢舉「獎金最高4萬元」

▲▼揚州確診者「半數去過麻將館、棋牌室」　官方鼓勵檢舉「獎金最高4萬元」。（圖／翻攝江蘇政法）

▲揚州棋牌室爆出疫情後，江蘇各地也針對棋牌室展開大掃蕩。（圖／翻攝江蘇政法）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇南京的疫情快速向外擴散，揚州的本土確診個案也已經突破50例，其中超過20名患者都曾到過棋牌室（麻將館）打牌或看牌。為了抓出潛藏的確診者，官方特別祭出「有獎舉報」，只要檢舉近期曾到過棋牌室的人，就有機會獲得5000元人民幣（約2.1萬元新台幣）的獎金，若被檢舉者檢測為陽性，獎金還能加倍。

根據「有獎舉報」的公告顯示，可舉報的對象為7月21日到過四季園小區秋南苑24棟101棋牌室、萊東苑183號棋牌室、史可法東路83號宏遠棋牌室且未被掌握情況的人員。

▼一群「牌客」被匿名舉報，警方到場處理。（圖／翻攝江蘇政法）

▲▼揚州確診者「半數去過麻將館、棋牌室」　官方鼓勵檢舉「獎金最高4萬元」。（圖／翻攝江蘇政法）

公告提到，被舉報對象一經核實，揚州經濟技術開發區新冠肺炎疫情防控指揮部將給予5000元每人的獎勵；如被舉報對象最終核酸檢測為陽性的，加倍獎勵；但多個舉報人分別舉報同一對象的，只獎勵第一位舉報人。

根據陸媒8月1日的報導，揚州截至7月31日新增28例本土確診，其中24例都到過棋牌室打牌或看牌，其中16人去過四季園秋南苑棋牌室，7人去過史可法東路宏遠棋牌室，還有一名50歲的男子去過邗江區萊東苑183號樓棋牌室打牌。

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