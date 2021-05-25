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賴皮男高鐵坐霸王座！　堅決不讓座還放哀樂嗆：不想活了是吧

▲▼男子高鐵坐霸王座　恥力無限！還放哀樂嗆人：不想活了是吧。（圖／翻攝自微博「江蘇新聞」）

▲跳針男硬要坐霸王座。（圖／翻攝自微博「江蘇新聞」）

記者張靖榕／綜合大陸報導

買票對號入座天經地義，卻還是有人上了車硬要坐在別人位子上，即便該座號的乘客已經來了仍不換座位，甚至拿出手機撥放哀樂，嗆對方「不想活了是吧」。之後列車人員和民警都來了，該男仍拒絕配合，最後被強制帶離、判行政拘留6日收場。

綜合陸媒報導，顏姓男子19日在揚州搭乘高鐵G7585次列車，他買的是靠窗座位，卻在上車後坐到了靠走道的位置，之後買靠走道座號的乘客來了，顏男卻不願讓坐。

顏男說話毫無邏輯，理直氣壯地表示要該名乘客去坐靠窗的位子，自己還是要坐在靠走道的位子，絲毫不在乎別人的意願，完全依靠自己喜好行事。

雙方爭執一陣後，列車人員客氣以「您」稱呼顏男，希望他能夠照自己買的位子坐，顏男卻回「我讓他坐裡面（靠窗），他不肯，怪誰啊，又不是我不讓他坐。」列車人員指著顏男坐的位子說，「不是，這是他的座位阿。」顏男卻繼續跳針，「他愛坐不坐，不坐拉倒，不坐站著。」

之後顏男甚至當著該列車所有乘客面前拿手機撥放哀樂，還叫囂「不想活了是吧！」雖不清楚顏男究竟為何如此執著坐在靠走道的位子，不過因他始終拒絕配合，最後被民警強制帶離，並以被判行政拘留6天。

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