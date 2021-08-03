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美確診2種人曝光　台專家籲做3件事防Delta：多到戶外曬太陽

▲▼建國花市,微解封,人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲外出除飲食外仍得全程戴口罩。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣全力防堵Delta印度變異株，毒理學專家招名威今天（3日）表示，「不難看出Delta其實已經在台灣門口了」，他呼籲做3件事，避免感染Delta。

招名威在「招名威教授 毒理威廉」臉書提到，今雙北正式降級，餐廳可以內用，他相信這是等了近80天，大家一起迎來的勝利，希望未來不要再有破口，讓這個病毒無機可乘。

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招名威說，但看了周邊國家的近況，其實不難看出Delta其實已經在台灣門口了，有進來一些，但只是目前都被匡列，還沒有真正造成大規模傳播，「我們的邊境管理一定守住，不能再以三分之差惜敗了！」

▼台灣最新疫苗接種人口涵蓋率達33.56%。。（圖／記者李毓康攝）

 ▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

招名威指出，根據美國上周的數據，會被Delta感染的人主要分為兩種，第一種當然是沒有施打疫苗的人，像是美國最近的確診案例，7成以上都是尚未施打疫苗的人，但因為很多美國人都排斥施打。

招名威表示，另外染疫的三成是第二種，已經施打一劑或兩劑疫苗的人，但長期待在室內有冷氣的地方，因為這個病毒會隨著氣溶膠四處漂浮，反而待在室內會幫助病毒傳播，增加確診率！

招名威提醒，所以如果我們要避免後續Delta感染，首要目標還是要施打疫苗；第二個是隨時口罩不離身；第三個是多到戶外曬太陽，但是不能是群聚，不然反而病毒讓有機可乘喔。

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