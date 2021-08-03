高鐵8／6起增開73班車！每車乘載率限7成「仍無自由座」

▲疫情逐漸和緩，高鐵宣布增開班次。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

因應全國防疫警戒降級，高鐵公司宣布自8月6日起針對旅客平日通勤及週末返鄉時段加開班次，由現行每週556班增加至629班，總計增開73班次列車（南下28班、北上45班），加開車次自8月5日凌晨零時起同步開放購票，各車次仍實施全車對號座，且乘載率維持七成以下。

高鐵公司表示，8月6日起增開車次時段，平日（週一至週四）主要在晨間、傍晚通勤時段，共增加55班；此外，週五除通勤時段增班外，更特別針對週末返鄉旅客再增開，共18班次。

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▲旅客搭乘高鐵仍須遵守防疫規定。（圖／記者李毓康攝）

配合疫情指揮中心規定，各車次列車將維持乘載率在7成以下並採全車對號座之防疫指引，高鐵列車已調整座位安排方式，親子同行旅客若有同座需求，敬請上車後通知列車長視現場狀況安排。旅客若上車後認為座位過度擁擠，也可向列車長反映，以利依照現場狀況即時協處。

高鐵公司提醒，列車上與車站（付費區與非付費區）內仍維持禁止飲食，車站內餐廳得提供內用餐飲服務，惟若車站所在地方政府另有防疫相關規定者，從其規定。

另外進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂發現未依規定佩戴口罩旅客，除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。