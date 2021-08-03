「高端疫苗簡介」疾管署悄上線　鄉民爆了：連保護力幾％都沒寫

▲陳時中表示，高端疫苗預計有50~60萬劑就會開始分配施打。（圖／食藥署提供）



網搜小組／劉維榛報導

食藥署2日宣布，已完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共26萬5528劑。根據指揮中心統計，有92萬人願意接種高端疫苗，PTT上卻有網友眼尖發現，「高端疫苗簡介出來了」，但疾管署沒有標示「保護力有幾%？」讓鄉民狂酸「沒三期不敢寫保護力啦！寫了真的詐騙」、「最基本的問題，保護力是多少？」

一名網友在PTT爆卦，表示衛福部疾管署，接著點選「COVID-19疫苗」中的疫苗簡介，發現原本既有的AZ、輝瑞（BNT）與莫德納（Moderna），底下還有一個NEW的高端選項。首先，原PO先比較各廠牌的副作用部分，如下：

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AZ

沒有列出小於千分之一的副作用

BNT

罕見(1/1,000~1/10,000) 任一側臉部麻痺

Moderna

罕見(<1/1000) 顏面神經麻痺；臉部腫脹

高端(MVC COVID-19 Vaccine)

罕見(<1/1000) 顏面神經麻痺、眼壓過高

▲高端疫苗簡介上線！（圖／翻攝疾管署）



而民眾最關心的保護力方面，「AZ：當接種間隔12週且完成2劑接種，保護力約81% （60% ~ 91%）」、「BNT：接種完成2劑接種7天後之保護力約95%（90.3% ~ 97.6%）」、「Moderna：接種2劑可預防94%有症狀之感染」。

緊接著再看高端，疾管署卻沒有表示保護力有幾%，資料顯示為「另依其臨床試驗結果分析顯示，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準」。對此，原PO雙手一攤直言，「覺青快去打高端，把你們的國際疫苗留給我們！」

另外，疾管署也列出高端9項副作用，包括注射部位疼痛／壓痛（ 71.2%）、痠痛／全身無力（ 36%）、肌肉痛（27.6%）、頭痛（22.2%）、腹瀉（15.1%）、注射部位腫脹／硬結（10.5%）、噁心/嘔吐（7.7%）、注射部位泛紅（4.9%）、發燒（0.7%）。此外，在安全性追蹤期間，高端新冠肺炎疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生此不良反應。

文章曝光後，底下網友紛紛刷留言狂酸，「我ok你先打」、「誰跟你白老鼠，是那95萬」、「還是開打後，才知道有這個副作用？」「我寧願打中國疫苗，至少中國人測試過」、「重點是三期」、「AZ記得是大規模施打後才發現的」、「實驗都還沒解盲，保護力數據從哪來的」、「死都不打高端，因為我是低端」、「點進去看過了，是唯一沒有寫保護力的疫苗」、「先求不傷身，在求效果？」「先跟各位說，高端沒副作用都是騙人的，我朋友參加測試結果，燒了兩天全身酸痛」。

▼網狂問：保護力有多少？（圖／翻攝PTT）

