　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「高端疫苗簡介」疾管署悄上線　鄉民爆了：連保護力幾％都沒寫

高端疫苗。（圖／食藥署提供）

▲陳時中表示，高端疫苗預計有50~60萬劑就會開始分配施打。（圖／食藥署提供）

網搜小組／劉維榛報導

食藥署2日宣布，已完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共26萬5528劑。根據指揮中心統計，有92萬人願意接種高端疫苗，PTT上卻有網友眼尖發現，「高端疫苗簡介出來了」，但疾管署沒有標示「保護力有幾%？」讓鄉民狂酸「沒三期不敢寫保護力啦！寫了真的詐騙」、「最基本的問題，保護力是多少？」

一名網友在PTT爆卦，表示衛福部疾管署，接著點選「COVID-19疫苗」中的疫苗簡介，發現原本既有的AZ、輝瑞（BNT）與莫德納（Moderna），底下還有一個NEW的高端選項。首先，原PO先比較各廠牌的副作用部分，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

AZ
沒有列出小於千分之一的副作用

BNT
罕見(1/1,000~1/10,000) 任一側臉部麻痺

Moderna
罕見(<1/1000) 顏面神經麻痺；臉部腫脹

高端(MVC COVID-19 Vaccine)
罕見(<1/1000) 顏面神經麻痺、眼壓過高

▲▼ 高端疫苗簡介（圖／翻攝疾管署）

▲▼ 高端疫苗簡介（圖／翻攝疾管署）

▲高端疫苗簡介上線！（圖／翻攝疾管署）

而民眾最關心的保護力方面，「AZ：當接種間隔12週且完成2劑接種，保護力約81% （60% ~ 91%）」、「BNT：接種完成2劑接種7天後之保護力約95%（90.3% ~ 97.6%）」、「Moderna：接種2劑可預防94%有症狀之感染」。

緊接著再看高端，疾管署卻沒有表示保護力有幾%，資料顯示為「另依其臨床試驗結果分析顯示，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準」。對此，原PO雙手一攤直言，「覺青快去打高端，把你們的國際疫苗留給我們！」

另外，疾管署也列出高端9項副作用，包括注射部位疼痛／壓痛（ 71.2%）、痠痛／全身無力（ 36%）、肌肉痛（27.6%）、頭痛（22.2%）、腹瀉（15.1%）、注射部位腫脹／硬結（10.5%）、噁心/嘔吐（7.7%）、注射部位泛紅（4.9%）、發燒（0.7%）。此外，在安全性追蹤期間，高端新冠肺炎疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，受試者是在接種第2劑後13天發生此不良反應。

文章曝光後，底下網友紛紛刷留言狂酸，「我ok你先打」、「誰跟你白老鼠，是那95萬」、「還是開打後，才知道有這個副作用？」「我寧願打中國疫苗，至少中國人測試過」、「重點是三期」、「AZ記得是大規模施打後才發現的」、「實驗都還沒解盲，保護力數據從哪來的」、「死都不打高端，因為我是低端」、「點進去看過了，是唯一沒有寫保護力的疫苗」、「先求不傷身，在求效果？」「先跟各位說，高端沒副作用都是騙人的，我朋友參加測試結果，燒了兩天全身酸痛」。

▼網狂問：保護力有多少？（圖／翻攝PTT）

▲▼高端疫苗簡介上架疾管署 網揪：連保護力幾％都沒寫！（圖／翻攝PTT）

▲▼高端疫苗簡介上架疾管署 網揪：連保護力幾％都沒寫！（圖／翻攝PTT）

ET快訊
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

第五輪開放55歲以上第九類接種

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

好市多神茶上架！「他捧回購物車」妻笑暈

更多熱門

相關新聞

不敵疫情！32年「阿潘廚房」熄燈

不敵疫情！32年「阿潘廚房」熄燈

新冠疫情加上本土疫情影響，許多餐廳撐不住紛紛宣布歇業。北市有32年歷史的老台菜餐廳「阿潘廚房」，2日突然拉下鐵門，並貼出公告表示受疫情影響要停止營業，並另外徵求轉讓經營，而負責人林先生接到記者採訪電話，僅低調表示「正在忙」，沒有多做回應。

2男開房揪+1在線急等　老司機看到了

2男開房揪+1在線急等　老司機看到了

高鐵宣布　8/6起增開73班車

高鐵宣布　8/6起增開73班車

桌擋廁所門仍硬闖　櫃姐曝傻眼經驗

桌擋廁所門仍硬闖　櫃姐曝傻眼經驗

陸新增61例本土確診分佈8省市 江蘇45例仍為Delta傳播重點區域

陸新增61例本土確診分佈8省市 江蘇45例仍為Delta傳播重點區域

關鍵字：

疾管署新冠疫苗保護力高端疫苗新冠肺炎國產疫苗

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面