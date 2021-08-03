高端EUA會議記錄公布　江啟臣：衛福部、食藥署圖利高端事證被揭露

▲國民黨主席江啟臣。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部食藥署昨(2日)公布高端疫苗EUA審查會議紀錄，與會專家中多數有條件通過，認為高端疫苗需繼續進行第三期或第三劑追加試驗。對此，國民黨主席江啟臣指出，衛福部及食藥署圖利高端疫苗事證逐項被揭露，「難道陳時中要繼續罔顧國人生命安全嗎？」

江啟臣3日在臉書發文指出，衛福部及食藥署圖利高端疫苗事證逐項被揭露，自己也立即指示律師遞交刑事告發補充狀，告發陳時中及吳秀梅圖利高端，為避免民眾權益受損，也應該立即停止高端疫苗緊急授權（EUA)。

國民黨20日曾按鈴告發通過高端EUA的衛福部、食藥署官員涉嫌貪汙，江啟臣表示，控告理由正是5月份與高端公司簽署40.3億元之採購契約時，就知道高端疫苗尚在研發階段，短期之間無法取得相關國際認證，難以保障民眾健康安全及出入境所需。

江啟臣指出，民進黨政府一方面宣稱國內疫苗已經足夠，已無接受民間捐贈疫苗之急迫性，藉此加以阻擋民間團體、地方政府自行採購疫苗。卻又透過粗暴更換審查委員之方式，給予無法確定安全性、有效性、產品良率的高端疫苗緊急授權，說詞明顯前後矛盾，「我們絕不容許國人健康被廉價出賣！」