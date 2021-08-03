特殊交友圈摩鐵3P毒連結！2男開房揪+1在線急等　老司機看到了

▲兩名男子在汽車旅館內吸毒，同時進行人與人連結，還透過網路要找3P 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市接連爆發5起因為「特殊交友圈」傳染的本土病例，不過這樣的感染風險卻還是阻止不了「高漲的慾火」，高雄市就有兩名特殊交友圈的男子，在鳳山一間汽車旅館發生連結，更扯的事，他們不但吸毒，而且還透過網路要找「第三位」，不過網路張貼訊息被警方掌握，前往汽車旅館當場查獲毒品。

就在1日下午5點左右，鳳山五甲派出所的員警在網路看見有人在揪咖，要到鳳山汽車旅館內進行多P的性行為，而且訊息中還有暗示「毒品缺一」等，所以員警立刻前往這間汽車旅館當中查緝，一敲門就看到赤裸的兩個男子，經過同意之後進入搜索，確定房間內有安非他命毒品。

▲兩名男子在汽車旅館內吸毒，現場有吸食器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩名男子在汽車旅館內吸毒，同時進行人與人連結，還透過網路要找3P 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

兩名男子分別是32歲無業以及37歲擔任工人，他們表示進到房間之後覺得「不夠盡興」，所以才在房間內發訊息「加一」，只是他們怎麼也沒想到「來的是警察」，不過員警詢問「近期特殊交友圈傳染確診案件頻傳」，他們都不會怕嗎？他們對於這個問題是「閃避不回答」，現在被依照毒品防制罪嫌送辦。

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