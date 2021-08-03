中國選手奪銀牌仍被罵爆　BBC：輸掉金牌「等於不愛國」

▲中國桌球混雙組合劉詩雯、許昕奪下銀牌，但領獎時表情沒有一絲喜悅。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

隨著東京奧運登場，中國參賽選手背負極大壓力，BBC報導，如今奪得多少獎牌不只是體育賽事榮耀，任何輸掉金牌的成績都被視為「不愛國」的表現。荷蘭專家分析，對極端民族主義者來說，奧運獎牌榜代表國家實力的即時展現，關乎國家尊嚴，與外國人競爭失掉的人，就是辜負、甚至背叛國家。

就在上週的東奧賽場，中國桌球選手許昕、劉詩雯在混雙決賽輸給日本，最終以3比4拿下銀牌。但劉詩雯卻是淚灑現場，鞠躬道歉，直言「我覺得我辜負球隊……對不起所有人」；許昕則說，「全國都在期待這場決賽，我想整個中國對都無法接受這個結果。」

賽後，許昕、劉詩雯的表現引發許多中國網友不滿，微博上開始出現攻擊2人的「鍵盤戰士」，有的人則是毫無根據的批評裁判偏向日本隊。

荷蘭萊頓大學亞洲中心詩奈德（Florian Schneider）向BBC表示，對極端民族主義者來說，輸掉奧運獎牌其實就等同「不愛國」，「奧運獎牌榜被視為國家實力的即時展現，向外延伸則是關乎國家尊嚴，在這種情況下，與外國人競爭輸掉的人，就是辜負、甚至背叛國家。」

正因中國與日本過去的歷史，對某些人來說，這場桌球對決的結果讓人難以消化。詩奈德指出，對中國民族主義者來說，這不僅僅是體育賽事對決，「這是中國和日本之間的僵持對峙。」

▲「麟洋配」羽球男雙奪下金牌。（圖／路透）

許昕、劉詩雯所面臨的狀況，同樣發生在羽球男雙「中國雙塔」的劉雨辰、李俊慧身上，因為他們輸給台灣的李洋及王齊麟，只拿到銀牌。

不過詩奈德也說，這些憤怒的民族主義者並不代表大多數中國人。在微博上的批評聲浪當中，其實也能看見對中國隊選手的支持，甚至指責這些謾罵實在不講理。中國官媒新華社則是透過評論指出，公眾應該要更加理性看待金牌及輸贏，從中享受奧運精神。

►紐時：中國用體育機器製造奧運選手 目標只為「拿最多金牌」

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