美議員賀麟洋配奪金　籲讓台灣用自己國旗參賽

▲東奧羽球「麟洋配」摘金。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟日前在東奧擊敗中國選手拿下金牌。美國聯邦眾議員貝肯今天向兩人表達祝賀,並呼籲國際社會讓台灣用自己的國旗與國歌參賽,停止討好中共。

「麟洋配」7月31日在2020東京奧運羽球男子雙打金牌戰,以21比18、21比12擊敗中國組合劉雨辰與李俊慧,勇奪金牌。由於中國因素,頒獎典禮現場不能升起中華民國國旗,也不能播放中華民國國歌,而是以中華台北奧運會旗、中華民國國旗歌替代。

共和黨籍眾議員貝肯(Don Bacon)今天在推特恭喜台灣奪金,同時分享紐約時報近日一則報導,讓外界了解台灣在奧運受到的打壓。

Congrats to #Taiwan on winning the Gold Medal! Our friends should be able to use their flag and national anthem though. We should stop appeasing the Communist Government in Beijing.https://t.co/yrI60LKJHz