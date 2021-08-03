民進黨團遺憾小S遭大陸網友出征　「只會疏離台灣跟中國的關係」

▲徐熙娣（小S）日前在Instagram發文為中華隊奧運選手加油。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）



記者林銘翰／台北報導

藝人徐熙娣（小S）日前在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並且稱呼他們是「國手」，卻因此遭到中國網友集體出征。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，民進黨團認為非常不恰當，也剛好凸顯台灣是自由民主的社會，反觀中國大陸只會進一步疏離台灣跟中國的關係。

徐熙娣（小S）因為在Instagram發文為中華隊奧運選手加油，並稱他們是「國手」，因此遭到中國網友集體出征，批她是「台獨」。短短一天，已有4家中國廠商宣布跟小S解除代言。

民進黨團3日上午召開「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，民進黨團不斷強調，「政治歸政治，體育歸體育」，但是從一連串的事件看得出來，在中國這樣的國家裡面，沒有「政治歸政治，體育歸體育」這樣的事情，民進黨團很遺憾國人為了自己的國手、選手加油打氣時，竟然會遭到對岸的制裁，而且完全沒有道理。

羅致政認為，對岸不斷製造兩岸人民之間越來越疏遠，原因就在這個地方，也剛好凸顯台灣是自由民主的社會，每個人都有表達支持、不支持對象的自由。

羅致政說，對岸不只在內部用各種方法箝制人民，對於中國大陸之外、其他地方的人，也會因為在自己國家內部的種種說法，進而採取反制、抵制等作為。

羅致政強調，民進黨團認為此舉非常不恰當，只會進一步疏離台灣跟中國的關係，而且中國大陸這種民族主義的作為，也讓中國進一步疏離了整個國際社會的普世價值，以及整個大家庭堅持的基本價值，民進黨團相當遺憾，也希望大家跟選手站在一起，為他們加油。