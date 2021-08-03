國民黨宣揚東奧戰功糗放俄羅斯會旗　民進黨團調侃：國際運動笑話

▲世界球后戴資穎。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

台灣在今年東京奧運獎牌豐收，國民黨在推特上宣揚選手戰果時，在標示「ROC」卻顯示俄羅斯奧會會旗。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨搞不清楚狀況硬要沾光，結果惹了一身腥，「當然這是一個運動笑話」。

我國好手在東京奧運屢創佳績，各界也不斷在社群媒體上熱烈討論，但國民黨被網友抓包，在推特上宣揚選手戰果時，標示「ROC」卻顯示俄羅斯奧會會旗，讓網友狂酸「你們整黨都變俄羅斯人了哦」。

民進黨團3日上午召開「國產疫苗百萬國人登記，勿再政治抹黑！」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，這次有很多政黨的政治人物在看奧運，大概就是四年一次的奧運熱、體育熱，但是他們平常對這些並不了解，「國民黨犯這樣的錯，講真的令人啼笑皆非」。

鄭運鵬指出，台灣在奧運失去名稱、國名代表，其實都是在國民黨時代所發生的，國民黨在寫這樣的文章時，全世界都知道「這個ROC不是台灣的國名，是俄羅斯奧委會」，而俄羅斯之所以用這樣的方式代表參賽，原因就是之前禁藥太多，被認為俄羅斯政府有提供協助，所以整個國家被禁賽。

鄭運鵬批評，國民黨搞不清楚狀況硬要沾光，結果惹了一身腥，這當然是一個運動笑話，也代表整個國民黨過去對於體育的發展、奧運的關心，大概都是跟著新聞、收視率及熱潮，所以有些人看了盜版影片，前體育署長戴遐齡還公開用連署的方式，要求選手參加下屆奧運，「這些都是笑話」。

鄭運鵬說，這個笑話其實是國民黨自己的黑色幽默，「國民黨自己在虧自己，我們也是覺得蠻好笑的」，但也希望國民黨對自己過去犯下的錯誤，不要自己拿來傷口上灑鹽，也不要消費俄羅斯代表隊，雖然他們的成績不錯，但是台灣要自己努力，國民黨不用沾光。

羅致政表示，國民黨自以為幽默，事實上是鬧了國際笑話，民進黨團更擔心的是跟中國搞混，尤其「China」這個字眼在很多方面，都讓外國人有所誤解，民進黨團樂於看見國際媒體、政治人物在播報時，都不斷用「Taiwan」凸顯台灣，這點也是大家樂於看到的發展。